Кучер: Валеф – хороший вратарь. Ему, может, чуть-чуть не хватает роста

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер оценил игру голкипера команды Макса Валефа.

"Валеф – хороший вратарь и достойно выступает за "Днепр-1". Может, ему чуть-чуть не хватает роста, но не думаю, что это большая проблема. Он хорошо играет ногами и был лучшим не только с"Динамо", но помог нам во многих матчах. Я им доволен. Я смотрел статистику, и Валеф – один из лучших вратарей по итогам полугодия в Украине.

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Что касается матча с АЕК, то все мы люди, и нам свойственно ошибаться. Там он ошибся, а в других матчах спас. Вратарь – очень непростая позиция, на которой нужна уверенность. Мы поддержали Валефа после того матча и никто его не дергал", — цитирует Кучера "Український футбол".

В текущем сезоне бразилец провел 21 матч за "Днепр-1", пропустил 20 голов и 8 раз отыграл "на ноль".