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Источник назвал условия перехода форварда Шахтера в Александрию

Премьер-лига
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В услугах игрока заинтересован новый тренер "горожан"

Источник назвал условия перехода форварда Шахтера в Александрию

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Недавно в СМИ появилась информация о том, что "Шахтер" может отправить своего форварда Андрея Кулакова в "Александрию". Теперь стали известны подробности возможного трансфера.

Как утверждает Footboom, "горожане" планируют взять 23-летнего игрока в аренду с правом дальнейшего выкупа. В подписании нападающего заинтересован новый главный тренер "Александрии" Руслан Ротань.

Напомним, Андрей Кулаков ранее выступал в "Мариуполе", непродолжительное время находился в аренде в клубе первой лиги Турции "Тузласпор". В начале текущего сезона вернулся в "Шахтер".

В первой части сезона 2022/23 он не провел за "горняков" ни одной игровой минуты, тринадцать раз находясь в резерве. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Андрей Кулаков
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Источник:
Footboom

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