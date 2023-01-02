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Источник назвал условия перехода форварда Шахтера в Александрию
В услугах игрока заинтересован новый тренер "горожан"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Недавно в СМИ появилась информация о том, что "Шахтер" может отправить своего форварда Андрея Кулакова в "Александрию". Теперь стали известны подробности возможного трансфера.
Как утверждает Footboom, "горожане" планируют взять 23-летнего игрока в аренду с правом дальнейшего выкупа. В подписании нападающего заинтересован новый главный тренер "Александрии" Руслан Ротань.
Напомним, Андрей Кулаков ранее выступал в "Мариуполе", непродолжительное время находился в аренде в клубе первой лиги Турции "Тузласпор". В начале текущего сезона вернулся в "Шахтер".
В первой части сезона 2022/23 он не провел за "горняков" ни одной игровой минуты, тринадцать раз находясь в резерве. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.
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