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Легионер Ворсклы покинет команду - известен следующий клуб игрока

Премьер-лига
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Македонец отправится в Румынию

Легионер Ворсклы покинет команду - известен следующий клуб игрока

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Центральный защитник "Ворсклы" Джоко Зайков близок к уходу из полтавского клуба. 27-летний македонец может перейти в румынскую "Университатю" уже в зимнее трансферное окно.

Главный тренер команды Юджин Него отметил, что в расположение клуба со дня на день должен присоединиться футболист, который является игроком своем национальной сборной.

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"Возможно, уже совсем скоро в команде появится новый игрок. Я и руководство клуба знаем этого футболиста. Он игрок национальной сборной, и я надеюсь, что вскоре он будет с нами", - отметил он на пресс-конференции.

По информации Fanatik.ro, этим новичком "Университати" может стать как раз защитник "Ворсклы" Джоко Зайков. В первой части сезона он провел 16 матчей за "бело-зеленых" во всех турнирах, без результативных действий. Его контракт с полтавским клубом действителен до лета 2024 года.

В активе футболиста 22 поединка в составе национальной сборной Македонии.

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В статье: Ворскла (Полтава) Университатя Крайова Джоко Зайков
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Источник:
Fanatik.ro

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