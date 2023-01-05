Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легионер Ворсклы покинет команду - известен следующий клуб игрока
Македонец отправится в Румынию
Фото: ФК Ворскла
Центральный защитник "Ворсклы" Джоко Зайков близок к уходу из полтавского клуба. 27-летний македонец может перейти в румынскую "Университатю" уже в зимнее трансферное окно.
Главный тренер команды Юджин Него отметил, что в расположение клуба со дня на день должен присоединиться футболист, который является игроком своем национальной сборной.
"Возможно, уже совсем скоро в команде появится новый игрок. Я и руководство клуба знаем этого футболиста. Он игрок национальной сборной, и я надеюсь, что вскоре он будет с нами", - отметил он на пресс-конференции.
По информации Fanatik.ro, этим новичком "Университати" может стать как раз защитник "Ворсклы" Джоко Зайков. В первой части сезона он провел 16 матчей за "бело-зеленых" во всех турнирах, без результативных действий. Его контракт с полтавским клубом действителен до лета 2024 года.
В активе футболиста 22 поединка в составе национальной сборной Македонии.
Популярное сейчас
- Стали известны оценки Коваленко и Малиновского за матч Специя – Аталанта
- Кубок короля. Интерсити - Барселона 3:4. Неожиданное шоу с ожидаемым финалом
- Челси дал понять Шахтеру, что готов перебить любое предложение Арсенала по Мудрику
- И это не Мудрик. УЕФА отметил 20-летнего хавбека Шахтера как возможный прорыв 2023 года
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО