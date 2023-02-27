  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 стал "зимним" чемпионом УПЛ по результатам контрольных матчей. Таблица всех спаррингов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 стал "зимним" чемпионом УПЛ по результатам контрольных матчей. Таблица всех спаррингов

Премьер-лига
(13 голосов)

Как клубы УПЛ провели зиму

Днепр-1 стал "зимним" чемпионом УПЛ по результатам контрольных матчей. Таблица всех спаррингов

Фото: ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

Первым официальным матчем 2023-го в УПЛ стал поединок между "Александрией" и "Металлистом 1925". Он подвел черту под подготовкой, которую клубы лиги провели этой зимой.

Если брать чисто результаты спаррингов, не являющиеся первоочередной задачей для команд, "зимним" чемпионом Украины стал "Днепр-1", набравший 71% очков из возможных. Меньше других зимой побеждали "Шахтер" и "Минай": всего по одному выигрышу. Самые худшие результаты показала "Александрия", проигравшая шесть встреч из десяти.

Чаще всего наши команды встречались с представителями Латвии (13), Узбекистана и Казахстана (по 12). Наивысшую результативность показал нападающий "Днепра-1" Артем Довбик, на счету которого 6 голов.

По теме
yellow-arrow
Голодюк о матче с Александрией: Играть на затопленном поле очень тяжело, у нас 4 вынужденные замены
yellow-arrow
Огненный старт. Видео голов матча Александрия - Металлист 1925 3:3
yellow-arrow
Экс-футболист Шахтера и Зари готовится завершить карьеру - Журналист
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(13 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkiv)
27.02.2023 в 16:25
Яка користь від того "зимового чемпіонства", якщо АЕКу з Ларники влетіли?
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
14.02.2023 в 07:29
ЧО НУЖЕН АВАГИМЯН иначе прямая дорого в 1 лигу
Ответить
0
0
чалагач (Киев)
09.02.2023 в 11:22
а шо за матвієнка 100 млн не вивалили?
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
14.02.2023 в 14:51
только в гривнах
Ответить
0
0
aleks68
27.02.2023 в 16:19
два дЭбила
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде