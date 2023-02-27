Днепр-1 стал "зимним" чемпионом УПЛ по результатам контрольных матчей. Таблица всех спаррингов

Первым официальным матчем 2023-го в УПЛ стал поединок между "Александрией" и "Металлистом 1925". Он подвел черту под подготовкой, которую клубы лиги провели этой зимой.

Если брать чисто результаты спаррингов, не являющиеся первоочередной задачей для команд, "зимним" чемпионом Украины стал "Днепр-1", набравший 71% очков из возможных. Меньше других зимой побеждали "Шахтер" и "Минай": всего по одному выигрышу. Самые худшие результаты показала "Александрия", проигравшая шесть встреч из десяти.

Чаще всего наши команды встречались с представителями Латвии (13), Узбекистана и Казахстана (по 12). Наивысшую результативность показал нападающий "Днепра-1" Артем Довбик, на счету которого 6 голов.