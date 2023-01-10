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Источник: Цыганков не заинтересован в переходе в Андерлехт

Премьер-лига
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Интересуются претендующие на чемпионство клубы из топ-5

Источник: Цыганков не заинтересован в переходе в Андерлехт

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

Новина українською

Бельгийский "Андерлехт" не вел переговоры с винегером "Динамо" Виктором Цыганковым, сообщает журналист Эндрю Тодос.

По словам источника, интерес к игроку действительно серьёзный, но это не "Андерлехт" или ПСВ, а "претендующие на чемпионство клубы из Испании, Англии, Италии и Франции".

Также отмечается, что сам игрок также не заинтересован в переходе в "Андерлехт".

Напомним, что ранее сообщалось о том, что "Андерлехт" выходил на контакт с агентами игрока. Бельгийский клуб якобы очень заинтересован в подписании украинца.

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В статье: Динамо (Киев) Андерлехт (Брюссель) Виктор Цыганков
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Источник:
Zorya Londonsk

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