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Источник: Цыганков не заинтересован в переходе в Андерлехт
Интересуются претендующие на чемпионство клубы из топ-5
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
Бельгийский "Андерлехт" не вел переговоры с винегером "
По словам источника, интерес к игроку действительно серьёзный, но это не "Андерлехт" или ПСВ, а "претендующие на чемпионство клубы из Испании, Англии, Италии и Франции".
Также отмечается, что сам игрок также не заинтересован в переходе в "Андерлехт".
Напомним, что ранее сообщалось о том, что
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