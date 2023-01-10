Источник: Цыганков не заинтересован в переходе в Андерлехт

Бельгийский "Андерлехт" не вел переговоры с винегером " Динамо " Виктором Цыганковым, сообщает журналист Эндрю Тодос.

По словам источника, интерес к игроку действительно серьёзный, но это не "Андерлехт" или ПСВ, а "претендующие на чемпионство клубы из Испании, Англии, Италии и Франции".

Также отмечается, что сам игрок также не заинтересован в переходе в "Андерлехт".