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Экс-защитник Арсенала уверен в переходе Мудрика в лондонский клуб

Премьер-лига
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Он считает, что это случится в конце трансферного окна

Экс-защитник Арсенала уверен в переходе Мудрика в лондонский клуб

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Бывший защитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Бакари Санья прокомментировал возможный трансфер вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в лондонский клуб.

"Он присоединится к клубу. Я считаю, что футбольные трансферы – это игры разума между покупателем и продавцом. "Шахтер" знает качество игрока и знает, что "Арсенал" в нем нуждается. Я думаю, что это произойдет, но возможно в конце трансферного окна.

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"Шахтер" будет продолжать настаивать на своем и вести переговоры до конца, чтобы получить наибольшую сумму за своего игрока. При этом они знают о желании игрока перейти и не захотят разочаровать его.

"Это также огромная возможность для них инвестировать в других игроков. Я уверен, что переход состоится. Конечно, болельщики "Арсенала" хотели бы, чтобы это произошло быстрее, он станет значительным пополнением клуба", - считает француз.

Ранее мы сообщали, что переговоры "Арсенала" и "Шахтера" проходят в конструктивном ключе и стороны надеются найти компромисс в ближайшие дни.

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В статье: Бакари Санья Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Evening Standard

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