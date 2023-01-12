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Защитник Миная находится на просмотре в немецком клубе
Молодой футболист может продолжить карьеру в Германии
Фото: ФК Минай
Защитник "Миная" Олег Горин может сменить клубную прописку. У футболиста есть вариант продолжения карьеры в Германии, сообщает Footboom.
По информации источника, 22-летний игрок проходит просмотр в команде из третьей Бундеслиги – "Ольденбург". Пока окончательное решение немецкой стороны не принято, хотя он уже поиграл в контрольных матчах команды.
Горин выступает за "Минай" с лета 2021 года. Его контракт с закарпатским клубом действует до 30 июня 2023 года. В текущем сезон он сыграл в 13 матчах чемпионата Украины и отметился одной результативной передачей.
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