Защитник Миная находится на просмотре в немецком клубе

Защитник "Миная" Олег Горин может сменить клубную прописку. У футболиста есть вариант продолжения карьеры в Германии, сообщает Footboom.

По информации источника, 22-летний игрок проходит просмотр в команде из третьей Бундеслиги – "Ольденбург". Пока окончательное решение немецкой стороны не принято, хотя он уже поиграл в контрольных матчах команды.

Горин выступает за "Минай" с лета 2021 года. Его контракт с закарпатским клубом действует до 30 июня 2023 года. В текущем сезон он сыграл в 13 матчах чемпионата Украины и отметился одной результативной передачей.