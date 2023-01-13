СМИ: Днепр-1 не рассматривает предложения по Довбику в менее чем десять миллионов евро

"Днепр-1" не собирается продавать своего нападающего Артема Довбика за менее чем десяти миллионов евро. Такие предложения вообще не рассматриваются клубом, сообщает издание SportArena.

Источник отмечает, что информация о предложении от "Галатасарая" в 3-4 миллиона евро – неправдива.

Напомним, что ранее интерес к Довбику турецкие СМИ приписывали "Трабзонспору". Артем Довбик – лидер бомбардирской гонки текущего сезона УПЛ. Он забил 11 голов в 15-тти матчах.

Добавим, что контракт с "Днепром-1" действует у Довбика до конца 2023-го года. В случае трансфера 50 процентов от общей суммы получит датский "Мидтьюлланн".