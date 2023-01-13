Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Днепр-1 не рассматривает предложения по Довбику в менее чем десять миллионов евро
Турки интересуются, но предлагают мало
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
"Днепр-1" не собирается продавать своего нападающего Артема Довбика за менее чем десяти миллионов евро. Такие предложения вообще не рассматриваются клубом, сообщает издание SportArena.
Источник отмечает, что информация о предложении от "Галатасарая" в 3-4 миллиона евро – неправдива.
Напомним, что ранее интерес к Довбику турецкие СМИ приписывали "Трабзонспору". Артем Довбик – лидер бомбардирской гонки текущего сезона УПЛ. Он забил 11 голов в 15-тти матчах.
Добавим, что контракт с "Днепром-1" действует у Довбика до конца 2023-го года. В случае трансфера 50 процентов от общей суммы получит датский "Мидтьюлланн".
Популярное сейчас
- Легендарный игрок Днепра присоединился к тренерскому штабу Полесья
- Форварда Боруссии Д подозревают в махинации с возрастом. От трансфера отказались Челси и Ньюкасл
- Резников – о потерях ВСУ, весеннем наступлении обеих сторон и де-факто членство Украины в НАТО
- Александр Рыбка перешел в новый клуб: "Жизнь диктует свои условия"
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО