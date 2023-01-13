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СМИ: Днепр-1 не рассматривает предложения по Довбику в менее чем десять миллионов евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Турки интересуются, но предлагают мало

СМИ: Днепр-1 не рассматривает предложения по Довбику в менее чем десять миллионов евро

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" не собирается продавать своего нападающего Артема Довбика за менее чем десяти миллионов евро. Такие предложения вообще не рассматриваются клубом, сообщает издание SportArena.

Источник отмечает, что информация о предложении от "Галатасарая" в 3-4 миллиона евро – неправдива.

Напомним, что ранее интерес к Довбику турецкие СМИ приписывали "Трабзонспору". Артем Довбик – лидер бомбардирской гонки текущего сезона УПЛ. Он забил 11 голов в 15-тти матчах.

Добавим, что контракт с "Днепром-1" действует у Довбика до конца 2023-го года. В случае трансфера 50 процентов от общей суммы получит датский "Мидтьюлланн".

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
SportArena

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Комментарии (2)
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жажа_the_best (Харьков)
13.01.2023 в 21:34
Я запрещаю продавать лучшего атакера чемпионата Украины Довбика меньше чем за 100 миллионов долларов. Вы слышите? Запрещаю!!!
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Artemanat (Кривой Рог)
13.01.2023 в 21:10
Чому на 25млн?)
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