Источник: Цыганков может перейти в Жирону уже этой зимой

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков может оказаться в чемпионате Испании уже этой зимой. "Жирона" ведет переговоры с киевлянами о финансовой компенсации, чтобы украинец присоединился к команде сейчас.

Ранее сообщалось, что сам футболист уже подписал предварительный контракт с "Жироной" на 4 года и в любом случае перейдет в испанский клуб. Если "Динамо" не продаст его сейчас, то летом он уйдет как свободный агент.

К слову, Виктор находится уже в Испании и даже посетил домашний матч команды.

Напомним, прошлым летом "Жирона" готова была заплатить за Цыганкова 10 миллионов евро, которые выплачивались бы два года несколькими траншами.

Отметим, что сейчас "Жирона" идет на 11-месте в испанской Ла Лиге.