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Источник: Цыганков может перейти в Жирону уже этой зимой

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Испанцы не хотят ждать до лета

Источник: Цыганков может перейти в Жирону уже этой зимой

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков может оказаться в чемпионате Испании уже этой зимой. "Жирона" ведет переговоры с киевлянами о финансовой компенсации, чтобы украинец присоединился к команде сейчас.

Ранее сообщалось, что сам футболист уже подписал предварительный контракт с "Жироной" на 4 года и в любом случае перейдет в испанский клуб. Если "Динамо" не продаст его сейчас, то летом он уйдет как свободный агент.

К слову, Виктор находится уже в Испании и даже посетил домашний матч команды.

Напомним, прошлым летом "Жирона" готова была заплатить за Цыганкова 10 миллионов евро, которые выплачивались бы два года несколькими траншами.

Отметим, что сейчас "Жирона" идет на 11-месте в испанской Ла Лиге.

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В статье: Динамо (Киев) Жирона (Испания) Виктор Цыганков
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Источник:
Le sportiu de Catalunya

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Комментарии (13)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.01.2023 в 15:52
Більше новин про Вітька давайте!!!
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
16.01.2023 в 15:52
Якщо вторгує 5млн це буду супер успіх! Циганков через рік може піти до сильнішої команди, якщо здоров'я не підведе!
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0
0
nadobi (Полтава)
16.01.2023 в 15:53
Где еще, кроме Днонамо, можно играть 1 игру через 3?
Ответить
0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
16.01.2023 в 15:49
Ой вэй..
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0
0
MaximSK (Киев)
16.01.2023 в 15:44
Суркису надо прочно вмешаться в ситуацию, поехать в Жирону, силой посадить Цыганкова в машину, вернуть назад в Украину, а там уже заставить его извиниться перед командой, переподписать новый контракт, и оставаться в команде пока не предложат хотя бы 15 млн Евро за него. Он оставляет команду в очень трудной ситуации, команда в полуразваленном состоянии находится, а он ее бросает.
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+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
16.01.2023 в 15:48
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0
-1
nadobi (Полтава)
16.01.2023 в 15:51
Ты до сих пор считаешь, что его это волнует? Нагария, Северный округ Израиля говорит о чем-нибудь?
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0
0
MaximSK (Киев)
16.01.2023 в 15:55
При чем тут Израиль не могу понять?
0
0
nadobi (Полтава)
16.01.2023 в 15:56
У каждого своя Родина! Ты вот где родился?
0
0
MaximSK (Киев)
16.01.2023 в 16:05
В Киеве, если ты про то, что он родился в Израиле, то это не имеет к этому никакого отношения. Ему надо было откровенно поговорить с Суркисом и найти общее решение
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Mіck Mars (Київ)
16.01.2023 в 15:44
Якщо майже не нюхавший пороху Мудрик 100 мільйонів, то Циганков з його досвідом не менше 200 мільйонів. Суркіс дурень, не вміє вести бізнес, лише красти вміє.
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+1
0
nadobi (Полтава)
16.01.2023 в 15:47
Так это и есть его основноц бизнес
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+1
-1
nadobi (Полтава)
16.01.2023 в 15:43
Если немного доплатит
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-1

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