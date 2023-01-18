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Колос официально попрощался с Задоей и Кузыком
Игроки покинули команду
Фото: ФК Колос
"Колос" на своем сайте официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с двумя футболистами. Команду покинул полузащитник Евгений Задоя и защитник Денис Кузык.
Задоя во второй раз присоединился в ряды ковалевцев летом, после того, как покинул клуб в феврале 2022 года. В этом сезоне он выходил на поле в семи матчах, всего проведя в игре 96 минут. Соглашение с игроком было досрочно расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
К слову, 32-летний Задоя уже нашел себе новый клуб в УПЛ.
Кузык пришел в "Колос" прошлой зимой на правах аренды из киевского "Динамо", провел сборы в Турции, но из-за войны дебютировал за клуб только в этом сезоне. В первом круге нынешнего чемпионата Денис выходил на поле в четырех матчах, общее количество минут в которых составило 122. После завершения аренды 20-летний Кузык вернулся в "Динамо".
"Колос" поблагодарил игроков за выступления и пожелал удачи.
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