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Буяльский и Беседин получили небольшие повреждения на сборе Динамо
Игроки пропустят несколько дней
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "
Как сообщает пресс-служба киевлян, у Буяльского ушиб коленного сустава, а у Беседина - ахиллового сухожилия. Оба игрока получили 2-3 дня на восстановление и вскоре должны полноценно вернуться в общую группу.
Напомним, что "Динамо" проводит свой учебно-тренировочный сбор в Турции, где готовится ко второй части сезона.
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