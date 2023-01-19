Буяльский и Беседин получили небольшие повреждения на сборе Динамо

Полузащитник " Динамо" Виталий Буяльский и нападающий команды Артем Беседин вынужденно получили короткий перерыв в тренировочном процессе из-за незначительных повреждений.

Как сообщает пресс-служба киевлян, у Буяльского ушиб коленного сустава, а у Беседина - ахиллового сухожилия. Оба игрока получили 2-3 дня на восстановление и вскоре должны полноценно вернуться в общую группу.

Напомним, что "Динамо" проводит свой учебно-тренировочный сбор в Турции, где готовится ко второй части сезона.