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Буяльский и Беседин получили небольшие повреждения на сборе Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Игроки пропустят несколько дней

Буяльский и Беседин получили небольшие повреждения на сборе Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский и нападающий команды Артем Беседин вынужденно получили короткий перерыв в тренировочном процессе из-за незначительных повреждений.

Как сообщает пресс-служба киевлян, у Буяльского ушиб коленного сустава, а у Беседина - ахиллового сухожилия. Оба игрока получили 2-3 дня на восстановление и вскоре должны полноценно вернуться в общую группу.

Напомним, что "Динамо" проводит свой учебно-тренировочный сбор в Турции, где готовится ко второй части сезона.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
ФК Динамо

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