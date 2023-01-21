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Леоненко – о Ракицком: Блудный сын вернулся домой. Футболистов всегда нужно прощать
Не думает, что Ярослав – предатель
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший футболист Виктор Леоненко прокомментировал возвращение Ярослава Ракицкого в "Шахтер":
“Блудный сын вернулся домой, что тут еще можно сказать. Я к нему всегда нормально относился. Наверное, Йовичевич на него рассчитывает, раз пригласил».
Футболистов всегда надо прощать, потому что среди них есть много глупых. Я не думаю, что Ракицкий – предатель. Просто так он бы в “Шахтер” в это время не пришел. Тем более он безобидный, открытый и простой парень. Тут вопрос в другом: поможет он “Шахтеру” или нет”, - сказал Леоненко.
Ранее сообщалось, что стороны подписали контракт до конца этого сезона.
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