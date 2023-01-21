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Леоненко – о Ракицком: Блудный сын вернулся домой. Футболистов всегда нужно прощать

Премьер-лига
(1 голосов)

Не думает, что Ярослав – предатель

Леоненко – о Ракицком: Блудный сын вернулся домой. Футболистов всегда нужно прощать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший футболист Виктор Леоненко прокомментировал возвращение Ярослава Ракицкого в "Шахтер":

“Блудный сын вернулся домой, что тут еще можно сказать. Я к нему всегда нормально относился. Наверное, Йовичевич на него рассчитывает, раз пригласил».

Футболистов всегда надо прощать, потому что среди них есть много глупых. Я не думаю, что Ракицкий – предатель. Просто так он бы в “Шахтер” в это время не пришел. Тем более он безобидный, открытый и простой парень. Тут вопрос в другом: поможет он “Шахтеру” или нет”, - сказал Леоненко.

Ранее сообщалось, что стороны подписали контракт до конца этого сезона.

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В статье: Ярослав Ракицкий Виктор Леоненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
FanDay

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Комментарии (1)
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DesnaUA (Чернигов)
21.01.2023 в 12:22
Ватник ватника вигорожує... нічого нового
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