Леоненко – о Ракицком: Блудный сын вернулся домой. Футболистов всегда нужно прощать

Бывший футболист Виктор Леоненко прокомментировал возвращение Ярослава Ракицкого в "Шахтер":

“Блудный сын вернулся домой, что тут еще можно сказать. Я к нему всегда нормально относился. Наверное, Йовичевич на него рассчитывает, раз пригласил».

Футболистов всегда надо прощать, потому что среди них есть много глупых. Я не думаю, что Ракицкий – предатель. Просто так он бы в “Шахтер” в это время не пришел. Тем более он безобидный, открытый и простой парень. Тут вопрос в другом: поможет он “Шахтеру” или нет”, - сказал Леоненко.