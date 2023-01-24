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Тревожный звоночек. Динамо – Рапид 0:4. Обзор матча и видео голов
Динамо - Рапид ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 24.01.2023 ⋇ Товарищеский матч на UA-Футбол
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
"Динамо" провело свой первый спарринг в 2023-м году. Киевляне начали активную часть тренировочно-учебного сбора матчем против "Рапида" и отхватили по полной от австрийского середняка.
"Рапид" забил по два гола в каждом из таймов, оформив разгром "Динамо". Конечно, результат в товарищеских матчах – не главное, но все-таки разгром бьет по самолюбию.
Смотрите, как это было, в видеообзоре товарищеского матча.
Товарищеский матч. 24.01.2023
"Рапид" (Вена, Австрия) – "Динамо" (Киев, Украина) 0:4
Голы: Илья Забарный (автогол) 13, Бургшталлер 32, Бургшталлер 48, Кнасмюллер 80
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