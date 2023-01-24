Тревожный звоночек. Динамо – Рапид 0:4. Обзор матча и видео голов

"Динамо" провело свой первый спарринг в 2023-м году. Киевляне начали активную часть тренировочно-учебного сбора матчем против "Рапида" и отхватили по полной от австрийского середняка.

"Рапид" забил по два гола в каждом из таймов, оформив разгром "Динамо". Конечно, результат в товарищеских матчах – не главное, но все-таки разгром бьет по самолюбию.

Смотрите, как это было, в видеообзоре товарищеского матча.

Товарищеский матч. 24.01.2023

"Рапид" (Вена, Австрия) – "Динамо" (Киев, Украина) 0:4

Голы: Илья Забарный (автогол) 13, Бургшталлер 32, Бургшталлер 48, Кнасмюллер 80