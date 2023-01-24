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Тревожный звоночек. Динамо – Рапид 0:4. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамо - Рапид ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 24.01.2023 ⋇ Товарищеский матч на UA-Футбол

Тревожный звоночек. Динамо – Рапид 0:4. Обзор матча и видео голов

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" провело свой первый спарринг в 2023-м году. Киевляне начали активную часть тренировочно-учебного сбора матчем против "Рапида" и отхватили по полной от австрийского середняка.

"Рапид" забил по два гола в каждом из таймов, оформив разгром "Динамо". Конечно, результат в товарищеских матчах – не главное, но все-таки разгром бьет по самолюбию.

Смотрите, как это было, в видеообзоре товарищеского матча.

Товарищеский матч. 24.01.2023
"Рапид" (Вена, Австрия) – "Динамо" (Киев, Украина) 0:4
Голы: Илья Забарный (автогол) 13, Бургшталлер 32, Бургшталлер 48, Кнасмюллер 80

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Cassid (Kiev)
24.01.2023 в 23:32
Что-то просвета не видно. Нужна какая-то встряска. Похоже там психологически большие проблемы.
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Полiccя (Житомир)
24.01.2023 в 23:17
Сцуркіси бездарні клоуни . Поки вони володіють клубом то Динамо нічого хорошого не світить.
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