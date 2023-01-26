Два победителя "народного отбора" Вереса отправятся с клубом в Турцию

"Верес" определился с победителями "народного отбора". Ими стали полузащитник Влад Тишининов и защитник Павел Березянский. Они отправятся вместе с ровенским клубом на тренировочный сбор в Турцию.

По его итогу тренерский штаб клуба решит, предлагать ли футболистам полноценные контракты. Об этом сообщио главный тренер "красно-черных" Юрий Вирт.

В среду, 25 января оба игрока приняли участие в контрольной игре с командой U-19.

"Уже 27 января мы выезжаем в Турцию, где продолжим готовиться ко второй части сезона. Буду стараться как можно лучше проявить себя, чтобы подписать контракт с клубом. Конечно, физически до сих пор немного тяжело. Но сейчас все футболисты возвращают форму после довольно продолжительной паузы. В Турции буду догонять других ребят, поэтому все обещает быть хорошо! Имел несколько моментов, чтобы забить, однако не использовал их. На сборах буду тренироваться и улучшать уровень", – сказал после игры Влад Тишининов.