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Два победителя "народного отбора" Вереса отправятся с клубом в Турцию

Премьер-лига
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Оба игрока уже приняли участие в контрольной игре

Два победителя "народного отбора" Вереса отправятся с клубом в Турцию

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" определился с победителями "народного отбора". Ими стали полузащитник Влад Тишининов и защитник Павел Березянский. Они отправятся вместе с ровенским клубом на тренировочный сбор в Турцию.

По его итогу тренерский штаб клуба решит, предлагать ли футболистам полноценные контракты. Об этом сообщио главный тренер "красно-черных" Юрий Вирт.

В среду, 25 января оба игрока приняли участие в контрольной игре с командой U-19.

"Уже 27 января мы выезжаем в Турцию, где продолжим готовиться ко второй части сезона. Буду стараться как можно лучше проявить себя, чтобы подписать контракт с клубом.

Конечно, физически до сих пор немного тяжело. Но сейчас все футболисты возвращают форму после довольно продолжительной паузы. В Турции буду догонять других ребят, поэтому все обещает быть хорошо!

Имел несколько моментов, чтобы забить, однако не использовал их. На сборах буду тренироваться и улучшать уровень", – сказал после игры Влад Тишининов.

"Эмоции от игры положительные, главная задача была получить удовольствие. Поэтому, оценивая то, что мы сделали на поле, я считаю, что все планы на игру были выполнены.

Вчера мне не очень удалось проявить себя, были ошибки, однако игра была на мяче, мы контролировали ход матча, поэтому это была хорошая возможность проявить себя. Далее ждет работа над ошибками.

Физически уже чувствую себя более подготовленным, но это все равно не та форма, которую хотелось бы иметь. Однако у нас впереди еще главное собрание. Это фундамент нашей подготовки, поэтому будем готовиться", – отметил Павел Березянский.

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
nkveres.com

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