Волошин: Я - второй Цыганков? Лучше пусть говорят "первый Волошин"

19-летний хавбек "Динамо" Назар Волошин поделился своими эмоциями и целями после подписания нового контракта с клубом , а также рассказал о нынешнем этапе подготовки к возобновлению сезона.

— Какие цели ставишь перед собой на ближайшие четыре года, подписав новый контракт?

— Хочу приносить как можно больше побед "Динамо", прогрессировать и чтобы все получалось.

— Какие личные цели у тебя сейчас у "Динамо"?

— Забивать как можно больше голов, а также попасть и закрепиться в основном составе.

— Что значит для молодого парня подписать контракт с лучшим клубом страны?

— Это мечта детства, еще с выступлений в Академии. И благодаря упорной работе этот день пришел.

— Ты уже неделю находишься на сборе с "Динамо". Это уже не первый подготовительный этап с "бело-голубыми" для тебя. Чем нынешний сбор отличается от предыдущих лично для тебя?

— Выступая за "Кривбасс" в аренде, я набрался смелости, добавилось опыта, благодаря чему сейчас психологически легче и тренироваться, и играть.

— Нагрузки в " Динамо " отличаются от тех, что были в "Кривбассе"?

— Да. В "Динамо" мы больше бегаем, много упражнений с мячом, да и вообще тренировочные занятия более длительные.

— Какие требования тренерского штаба к тебе лично? Что говорят тебе Мистер и его помощники?

— В первую очередь не волноваться, играть на команду, демонстрировать свои сильные качества на футбольном поле.

— Тебя называют "вторым Цыганковым". Как ты относишься к подобному сравнению?

— Лучше пусть говорят "первый Волошин".