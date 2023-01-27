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Волошин: Я - второй Цыганков? Лучше пусть говорят "первый Волошин"
Хавбек подписал новый долгосрочный контракт с Динамо
fcdynamo.com
19-летний хавбек "Динамо" Назар Волошин поделился своими эмоциями и целями после подписания
— Какие цели ставишь перед собой на ближайшие четыре года, подписав новый контракт?
— Хочу приносить как можно больше побед "Динамо", прогрессировать и чтобы все получалось.
— Какие личные цели у тебя сейчас у "Динамо"?
— Забивать как можно больше голов, а также попасть и закрепиться в основном составе.
— Что значит для молодого парня подписать контракт с лучшим клубом страны?
— Это мечта детства, еще с выступлений в Академии. И благодаря упорной работе этот день пришел.
— Ты уже неделю находишься на сборе с "Динамо". Это уже не первый подготовительный этап с "бело-голубыми" для тебя. Чем нынешний сбор отличается от предыдущих лично для тебя?
— Выступая за "Кривбасс" в аренде, я набрался смелости, добавилось опыта, благодаря чему сейчас психологически легче и тренироваться, и играть.
— Нагрузки в "
— Да. В "Динамо" мы больше бегаем, много упражнений с мячом, да и вообще тренировочные занятия более длительные.
— Какие требования тренерского штаба к тебе лично? Что говорят тебе Мистер и его помощники?
— В первую очередь не волноваться, играть на команду, демонстрировать свои сильные качества на футбольном поле.
— Тебя называют "вторым Цыганковым". Как ты относишься к подобному сравнению?
— Лучше пусть говорят "первый Волошин".
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