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Тренер Зари подтвердил, что не принимает активного участия в жизнедеятельности клуба и команды

Премьер-лига
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Надеется, что это временно

Тренер Зари подтвердил, что не принимает активного участия в жизнедеятельности клуба и команды

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Ранее СМИ писали о том, что Никита Каменюка и Джаба Липартия уволены из тренерского штаба "Зари". Их профили исчезли из соответствующего раздела на официальном сайте клуба.

Однако руководство луганцев в лице Игоря Гузя в разговоре с UA-Футбол сообщило, что Липартию и Каменюку клуб от обязанностей не освобождал. Они продолжают находиться на контракте и выполнять порученные им задачи.

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О том, что с клубом не разорваны отношения, Никита Каменюка подтвердил журналистам UA-Футбол. Он отметил, однако, что пока то не принимает активного участия в жизнедеятельности клуба и команды, и руководство об этом было предупреждено заранее.

В то же время, Каменюка надеется, что вернется к исполнению своих обязанностей в тренерском штабе. Также известно, что, как и у Каменюки, происходит коммуникация с руководством клуба у Джабы Липартии. Но сейчас он тоже отстранился от дел клуба.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Каменюка
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Источник:
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