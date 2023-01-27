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Тренер Зари подтвердил, что не принимает активного участия в жизнедеятельности клуба и команды
Надеется, что это временно
Фото - ФК Зоря / Автор невідомий
Ранее СМИ писали о том, что Никита Каменюка и Джаба Липартия уволены из тренерского штаба "Зари". Их профили исчезли из соответствующего раздела на официальном сайте клуба.
Однако руководство луганцев в лице Игоря Гузя в разговоре с UA-Футбол сообщило, что Липартию и Каменюку клуб от обязанностей не освобождал. Они продолжают находиться на контракте и выполнять порученные им задачи.
О том, что с клубом не разорваны отношения, Никита Каменюка подтвердил журналистам UA-Футбол. Он отметил, однако, что пока то не принимает активного участия в жизнедеятельности клуба и команды, и руководство об этом было предупреждено заранее.
В то же время, Каменюка надеется, что вернется к исполнению своих обязанностей в тренерском штабе. Также известно, что, как и у Каменюки, происходит коммуникация с руководством клуба у Джабы Липартии. Но сейчас он тоже отстранился от дел клуба.
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