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ФК Львов начал первый учебно-тренировочный сбор в Турции

Премьер-лига
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Команда начала подготовку ко второй части сезона

ФК Львов начал первый учебно-тренировочный сбор в Турции

ФК "Львів" / Автор невідомий

Новина українською

Официальный сайт ФК "Львов" сообщил, что команда прибыла в город Сиде в Турции.

Вчера, в субботу, коллектив прогулялся по городу и набережной. А уже сегодня, 29-го января подопечные Олега Дулуба начали первый учебно-тренировочный сбор.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
ФК "Львов"

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