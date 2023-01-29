ФК Львов начал первый учебно-тренировочный сбор в Турции

Официальный сайт ФК "Львов" сообщил, что команда прибыла в город Сиде в Турции.

Вчера, в субботу, коллектив прогулялся по городу и набережной. А уже сегодня, 29-го января подопечные Олега Дулуба начали первый учебно-тренировочный сбор.