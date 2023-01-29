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ФК Львов начал первый учебно-тренировочный сбор в Турции
Команда начала подготовку ко второй части сезона
ФК "Львів" / Автор невідомий
Официальный сайт ФК "Львов" сообщил, что команда прибыла в город Сиде в Турции.
Вчера, в субботу, коллектив прогулялся по городу и набережной. А уже сегодня, 29-го января подопечные Олега Дулуба начали первый учебно-тренировочный сбор.
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Источник:ФК "Львов"
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