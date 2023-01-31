Изменено время начала спарринга между Динамо и Аустрией

Во вторник, 31 января, киевское "Динамо" сыграет третий контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником "бело-синих" станет представитель австрийской Бундеслиги – "Аустрия Лустенау". Произошли изменения во времени спарринга. Противостояние начнется в 15:30, а не в 16:00, как планировалось изначально.

Место проведения игры осталось неизменным - Mardan Stadium. Добавим, что на UA-Футбол будет доступная текстовая онлайн-трансляция поединка.