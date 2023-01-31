  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Изменено время начала спарринга между Динамо и Аустрией
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Изменено время начала спарринга между Динамо и Аустрией

Премьер-лига
(1 голосов)

Встреча начнется на полчаса раньше

Изменено время начала спарринга между Динамо и Аустрией

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Во вторник, 31 января, киевское "Динамо" сыграет третий контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником "бело-синих" станет представитель австрийской Бундеслиги – "Аустрия Лустенау". Произошли изменения во времени спарринга. Противостояние начнется в 15:30, а не в 16:00, как планировалось изначально.

Место проведения игры осталось неизменным - Mardan Stadium. Добавим, что на UA-Футбол будет доступная текстовая онлайн-трансляция поединка.

Читайте такжеИнсайдер озвучил детали перехода Забарного в клуб АПЛ

По теме
yellow-arrow
Новичок Днепра-1: Мечтаю выиграть чемпионство
yellow-arrow
Кривбасс официально оформил трансфер ивуарийского вингера
yellow-arrow
В ожидании новостей о Забарном и Матвиенко. Онлайн последнего дня трансферного окна
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Аустрия (Вена)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде