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Изменено время начала спарринга между Динамо и Аустрией
Встреча начнется на полчаса раньше
Фото: fcdynamo.com
Во вторник, 31 января, киевское "Динамо" сыграет третий контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Соперником "бело-синих" станет представитель австрийской Бундеслиги – "Аустрия Лустенау". Произошли изменения во времени спарринга. Противостояние начнется в 15:30, а не в 16:00, как планировалось изначально.
Место проведения игры осталось неизменным - Mardan Stadium. Добавим, что на UA-Футбол будет доступная текстовая онлайн-трансляция поединка.
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