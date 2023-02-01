Источник: Клуб Примеры предлагал за Довбика 20 млн. евро. Днепр-1 отказал

"Днепр-1" получал предложение от команды, представляющей Примеру (элитный испанский дивизион), по поводу нападающего Артема Довбика. Как отмечает ВЗбірна, испанцы предлагали "Днепру-1" 20 миллионов евро, но получили отказ.

Добавим, что название клуба источник не разглашает.

Также стоит отметить, что половина прав на Артема Довбика принадлежит датскому "Мидтьюлланну". Ранее говорилось, что "Днепр-1" под влиянием трансфера Мудрика в "Челси" за 70 миллионов евро (плюс бонусы) поднял цену на Артема Довбика.