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Источник: Клуб Примеры предлагал за Довбика 20 млн. евро. Днепр-1 отказал

Премьер-лига
(1 голосов)

Кто именно - неизвестно

Источник: Клуб Примеры предлагал за Довбика 20 млн. евро. Днепр-1 отказал

Фото: СК Дніпро-1

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" получал предложение от команды, представляющей Примеру (элитный испанский дивизион), по поводу нападающего Артема Довбика. Как отмечает ВЗбірна, испанцы предлагали "Днепру-1" 20 миллионов евро, но получили отказ.

Добавим, что название клуба источник не разглашает.

Также стоит отметить, что половина прав на Артема Довбика принадлежит датскому "Мидтьюлланну". Ранее говорилось, что "Днепр-1" под влиянием трансфера Мудрика в "Челси" за 70 миллионов евро (плюс бонусы) поднял цену на Артема Довбика.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
ВЗбірна

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Комментарии (2)
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nadobi (Полтава)
01.02.2023 в 19:54
??? Так они столько и хотели, почему отказали?
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Romerik (YNWA)
01.02.2023 в 20:00
Є перспектива при явному ослабленні конкурентів взяти золото і 40 лямів від УЄФА, якщо попадуть напряму в гру ЛЧ. Думаю логіка в тому
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