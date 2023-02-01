Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Клуб Примеры предлагал за Довбика 20 млн. евро. Днепр-1 отказал
Кто именно - неизвестно
Фото: СК Дніпро-1
"Днепр-1" получал предложение от команды, представляющей Примеру (элитный испанский дивизион), по поводу нападающего Артема Довбика. Как отмечает ВЗбірна, испанцы предлагали "Днепру-1" 20 миллионов евро, но получили отказ.
Добавим, что название клуба источник не разглашает.
Также стоит отметить, что половина прав на Артема Довбика принадлежит датскому "Мидтьюлланну". Ранее говорилось, что "Днепр-1" под влиянием трансфера Мудрика в "Челси" за 70 миллионов евро (плюс бонусы) поднял цену на Артема Довбика.
Популярное сейчас
- Защитник молодежной сборной Украины перебрался в европейский клуб
- Румынский клуб отказался играть с россиянами за час до начала спарринга
- Кривцов - о переходе в МЛС: Как отец, я должен обеспечить безопасность своей семьи
- 121-миллионный рекорд Челси, Жоржиньо в Арсенале, Забарный в Борнмуте. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО