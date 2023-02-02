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Кривбасс - Септември Болгария: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая видеотрансляция матча
fckryvbas.com
Сегодня, 2 февраля, "
В соперниках команды Вернидуба – болгарский "Септември".
Начало поединка - в 16:30.
Пряямая видеотрансляция матча доступна чуть ниже.
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