Украина вернула из российского плена еще 116 военных

Украина вернула из российского плена 116 военнослужащих. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

“Очередной большой обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления и других героев.

87 воинов ВСУ, двое из которых – из ССО.

Восемь бойцов ТРО, семеро из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из ГПСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС.

Из них два офицера и 114 рядовых и сержантов”, - говорится в обращении Ермака.