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Украина вернула из российского плена еще 116 военных
Кроме того, тела погибших добровольцев
Телеграм Андрія Єрмака
Украина вернула из российского плена 116 военнослужащих. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.
“Очередной большой обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления и других героев.
87 воинов ВСУ, двое из которых – из ССО.
Восемь бойцов ТРО, семеро из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из ГПСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС.
Из них два офицера и 114 рядовых и сержантов”, - говорится в обращении Ермака.
Также глава ОП добавил, что Украина вернула тела добровольцев, погибших на войне против России:
“Кроме того нам удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев – Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца – украинца, служившего во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения вернулся защищать Украину”, - написал Ермак.
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