  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Украина вернула из российского плена еще 116 военных
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина вернула из российского плена еще 116 военных

Премьер-лига
(1 голосов)

Кроме того, тела погибших добровольцев

Украина вернула из российского плена еще 116 военных

Телеграм Андрія Єрмака

Новина українською

Украина вернула из российского плена 116 военнослужащих. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

“Очередной большой обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления и других героев.

87 воинов ВСУ, двое из которых – из ССО.

Восемь бойцов ТРО, семеро из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из ГПСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС.

Из них два офицера и 114 рядовых и сержантов”, - говорится в обращении Ермака.

Также глава ОП добавил, что Украина вернула тела добровольцев, погибших на войне против России:

“Кроме того нам удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев – Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца – украинца, служившего во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения вернулся защищать Украину”, - написал Ермак.

По теме
yellow-arrow
Металлист 1925 – Норшеланн: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Рух - Домжале: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Каденко: Если говорить о Первой лиге, то вряд ли получится играть раньше середины марта не на искусственных полях
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Андрей Ермак обмен пленными
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде