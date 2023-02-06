Ингулец в Турции обыграл в спарринге северомакедонский клуб

Петровский "Ингулец" продолжает готовиться к возобновлению сезона, и несмотря на землетрясение в Турции , сегодня, 6 февраля, провел свой очередной спарринг на турецкой землей.

В соперниках у казаков сегодня был клуб "Македония ГП".

Поединок выдался не самым зрелищным, но все таки завершился в пользу украинской команды –единственный гол в матче на 85-й минуте забил Максим Марусич.

"Ингулец" - "Македония ГП" 1:0

Гол: Марусич (85)

"Ингулец" (1 тайм): Билык, Смоляков, Ковалев, Запорожец, Нагиев, Сидоренко, Хромей, Одарюк, Резепов, Козак, Сиитало

"Ингулец" (2 тайм): Паламрчук, Ченбай, Павлов, Нагиев, Осипнеко, Головкин, Коробенко, Одарюк, Близниченко, Кравчук, Марусич