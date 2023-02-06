  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ингулец в Турции обыграл в спарринге северомакедонский клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец в Турции обыграл в спарринге северомакедонский клуб

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Минимальная победа команды Сергея Ковальца

Ингулец в Турции обыграл в спарринге северомакедонский клуб

instagram.com/fcinhulets

Новина українською

Петровский "Ингулец" продолжает готовиться к возобновлению сезона, и несмотря на землетрясение в Турции, сегодня, 6 февраля, провел свой очередной спарринг на турецкой землей.

В соперниках у казаков сегодня был клуб "Македония ГП".

Поединок выдался не самым зрелищным, но все таки завершился в пользу украинской команды –единственный гол в матче на 85-й минуте забил Максим Марусич.

"Ингулец" - "Македония ГП" 1:0

Гол: Марусич (85)

"Ингулец" (1 тайм): Билык, Смоляков, Ковалев, Запорожец, Нагиев, Сидоренко, Хромей, Одарюк, Резепов, Козак, Сиитало

"Ингулец" (2 тайм): Паламрчук, Ченбай, Павлов, Нагиев, Осипнеко, Головкин, Коробенко, Одарюк, Близниченко, Кравчук, Марусич

По теме
yellow-arrow
Со скрипом, но победа. Динамо - Шкендия 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Источник: В ближайшее время Ярмоленко не будет в Динамо. Аль-Айн хочет продлить игрока
yellow-arrow
Лонвейк приносит победу Динамо над Шкендией
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) Македония Герче Петров (Скопье)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде