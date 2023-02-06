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Ингулец в Турции обыграл в спарринге северомакедонский клуб
Минимальная победа команды Сергея Ковальца
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Петровский "Ингулец" продолжает готовиться к возобновлению сезона, и несмотря
В соперниках у казаков сегодня был клуб "Македония ГП".
Поединок выдался не самым зрелищным, но все таки завершился в пользу украинской команды –единственный гол в матче на 85-й минуте забил Максим Марусич.
"Ингулец" - "Македония ГП" 1:0
Гол: Марусич (85)
"Ингулец" (1 тайм): Билык, Смоляков, Ковалев, Запорожец, Нагиев, Сидоренко, Хромей, Одарюк, Резепов, Козак, Сиитало
"Ингулец" (2 тайм): Паламрчук, Ченбай, Павлов, Нагиев, Осипнеко, Головкин, Коробенко, Одарюк, Близниченко, Кравчук, Марусич
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