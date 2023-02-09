Переговоры не окончены. Динамо готовит улучшенное предложение по румынскому форварду

Как сообщалось вчера, киевское "Динамо" ведет переговоры касательно форварда сборной Румынии Даниэля Параскива. Сам игрок в интервью заявил, что не планирует переезжать в Украину.

Однако киевский клуб не планирует останавливаться. Как передает румынский источник digisport.ro, столичная команда готовит улучшенное предложение, которое будет включать не только сумму трансфера (1,2 миллиона евро), но и внушительные бонусы за результативность.

Сумма бонусов может составить порядка 300 тысяч и они будут "легко выполнимы". Параллельно с этим на Параскива претендуют клубы из Венгрии.

Вероятно, в румынском форварде Мирча Луческу видит замену Артему Беседину, который был отдан в аренду.