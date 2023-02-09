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Переговоры не окончены. Динамо готовит улучшенное предложение по румынскому форварду

Премьер-лига
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Он нужен Луческу

Переговоры не окончены. Динамо готовит улучшенное предложение по румынскому форварду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Как сообщалось вчера, киевское "Динамо" ведет переговоры касательно форварда сборной Румынии Даниэля Параскива. Сам игрок в интервью заявил, что не планирует переезжать в Украину.

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Однако киевский клуб не планирует останавливаться. Как передает румынский источник digisport.ro, столичная команда готовит улучшенное предложение, которое будет включать не только сумму трансфера (1,2 миллиона евро), но и внушительные бонусы за результативность.

Сумма бонусов может составить порядка 300 тысяч и они будут "легко выполнимы". Параллельно с этим на Параскива претендуют клубы из Венгрии.

Вероятно, в румынском форварде Мирча Луческу видит замену Артему Беседину, который был отдан в аренду.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
digisport.ro

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