Йовичевич: Думаю, что мы подготовимся очень хорошо к Ренну

Донецкий "Шахтер" победой над "Сараево" (4:0) завершил свой турецкий сбор и уже отправился в Польшу , где будет непосредственно готовится к матчам Лиги Европы с Ренном. О подготовке рассказал тренер Игор Йовичевич.

– Такие победы, пожалуй, всегда являются позитивом перед важными матчами. Как вы оцените игру?

- Да, конечно. Важно, что никто не выпал из-за травмы, потому что у нас было несколько проблем на этом сборе – это небольшие повреждения, вирусы, температура, которые выбивают из ритма. Поэтому мы очень редко были в полном составе, и это сказывалось на тренировочном процессе, где должны до поединков чемпионата и Лиги Европы набрать ту форму, которую хотим иметь. Но в последние дни мы собрались, стабилизировались, и эта игра показала, что через эмоций мы провели последнюю проверку перед "Ренном", почувствовали вкус победы и уверенно подошли к последнему микроциклу в Варшаве, где еще будем готовиться к "Ренну". Могу быть доволен энергией команды, структурой, забитыми мячами, комбинаторикой. Конечно, есть еще неделя, чтобы поработать над определенными сегментами, и я думаю, что мы подготовимся очень хорошо к "Ренну".

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– Марьяна Шведа мы тоже ждем на поле. В каком он состоянии?

– Это топ-вингер для нас, для нашей игры. Особенно в той структуре, в позиционных действиях, когда мы играем через пас на третьего, то наши вингеры должны быть топ-уровня. К сожалению, у Шведа еще есть боли. Возможно, будет готов через 15–20 дней. Должны сейчас научиться жить без таких вингеров, которые действительно могут делать разницу на футбольном поле, но сейчас ищем альтернативу. Зубков – это еще один топ, дающий нам большую альтернативу в плане атаки. Дима Крыськив может закрыть ту зону, хотя у него не вингерские характеристики в игре один в один, но через его мастерство, через интеллект мы можем успокоить игру, развернуть, можем комбинаторно добраться до последней трети. Ждем Шведа с нетерпением, потому что знаем, что он нам дал, особенно в матче с "Лейпцигом" показал, насколько может помочь. Но должны привыкнуть, что его пока нет, и ждать.

– Кто, на ваш взгляд, подтянулся к основе за этот сбор - например, Дмитрий Крыськив?

– Ну, Дима Крыськив тоже показал солидность, ментальность, пока он не играл. Он может помочь команде, что и показал в последних играх, – через свои ассисты, через мастерство в забитых мячах. На самом деле, после сбора можем сказать, что это боевая единица, которая может играть в составе на той позиции, которую освободил Мудрик. Есть еще Ваня Петряк, конечно, но он тоже выходит после небольшой травмы, потому и не играл сейчас. Также есть Топалов на позиции латераля, который из-за нашей игры, особенно в УПЛ против соперников закрытых, действует на вингерской позиции, хорошо захватывает пространство, хорошо простреливает и имеет очень высокую скорость. Надеюсь, он сможет создать хорошую конкуренцию Михайличенко, чтобы Богдан не думал, что он один, и на 100 процентов еще прибавил, чтобы не потерять свое место на позиции левого латераля. Есть и Козик – молодой парень, который сегодня сыграл латераля и имеет физические качества, чтобы через игры набирать. Это важно, потому что его физические данные соответствуют уровню "Шахтера".