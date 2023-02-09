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"Многие доказательства потеряли, непонятно, кого ищут", - адвокат рассказал, как продвигается дело про ДТП с участием кортежа Ярославского

Премьер-лига
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Чем закончится расследование, пока что неясно

"Многие доказательства потеряли, непонятно, кого ищут", - адвокат рассказал, как продвигается дело про ДТП с участием кортежа Ярославского

Нацполіція

Новина українською

Адвокат Роман Лихачев, который представляет интересы бывшей жены погибшего в ДТП с участием кортежа президента "Металлиста" Александра Ярославского, рассказал, на каком этапе находится досудебное расследование.

"У бывшей жены осталось основное требование — чтобы виновные были привлечены к ответственности.

Многие доказательства потеряли. Даже заводили уголовное производство по поводу потери определенных вещей (одежды погибшего — прим.) в морге, но я не слышал, чтобы кому-то объявили подозрение на этот счет.

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Производство могут рассматривать, пока не истекут сроки привлечения к ответственности. А потом его закроют. Или же будет ситуация, как сейчас: непонятно, кого ищут, есть владелец автомобиля, но год проводят какие-то экспертизы.

Достаточно серьезные люди вовлечены в это производство, чтобы оно проходило очень быстро, потому что все обещали брать его на контроль", — рассказал Лихачев.

Бывшая жена погибшего Екатерина Овчаренко сообщила источнику, что в течение года с момента ДТП к ней не обращался ни сам Ярославский, ни его представители, помощь или материальную компенсацию ей не предлагали.

"Ярославский — это влиятельный человек, он многое может, но я могу ошибаться. В ноябре ко мне приезжали полицейские из Харькова, хотели поговорить, но меня не было в городе. Говорили, что якобы хотят возобновлять расследование. Обещали со временем связаться, но не перезвонили", — сказала Овчаренко.

Напомним, что 9 февраля 2022 года автомобиль из кортежа Ярославского сбил насмерть 36-летнего мужчину, на следующий день работник фирмы президента "Металлиста" сообщил, что за рулем в момент ДТП был именно он. Бизнесмен выехал из Украины фактически сразу после ДТП в начале февраля и тогда заявлял, что уехал в Англию, чтобы повидаться с семьей.

12 июля Ярославский вернулся в Украину.

Интересно, что прокуратура позже также отменила подозрение работнику фирмы и инкриминировала ему сокрытие преступления.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
Суспільне

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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
09.02.2023 в 18:49
Теперь ждемс фуры для СБУ от Ярославского
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