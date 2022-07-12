Ярославский сдаст образец ДНК и согласился на допрос - ФОТО

Подозреваемый в причастности к резонансному ДТП президент "Металлиста", бизнесмен Александр Ярославский по возвращению в Украину сдал биологические образцы для ДНК-экспертизы и придет на допрос в прокуратуру.
Об этом сообщают собеседники УП в правоохранительных органах и постановления ОГП, которые есть в распоряжении издания.
По данным УП, в пункте пропуска "Малый Березный" на границе со Словакией Ярославский с адвокатом пообщался с представителем прокуратуры и дал согласие на прохождение ДНК-экспертизы, которая должна определить, кто находился за рулем автокортежа Ярославского в начале февраля 2022 года, который переехал человека.
После пересечения границы бизнесмен должен приехать в ОГП на допрос в качестве свидетеля.
Также, как свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении УП, по делу об этом ДТП изменена группа прокуроров.
Напомним, что 12 июля Ярославский, отсутствовавший в Украине с февраля, вернулся на Родину, пересек границу со Словакией.
Поздно вечером 9 февраля 2022 года на трассе Чугуев – Мартово автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Источники в правоохранительных органах сообщили, что жертву переехали дважды.
Ярославский заявил, что спал дома в момент аварии. В его бизнес-группе DCH заявили, что за рулем авто во время аварии находился их водитель. Однако водитель, взявший вину на себя, на самом деле был далеко от места ДТП. Ему инкриминируют "сокрытие преступления", а не вину за ДТП.
Сам Ярославский 10 февраля вылетел из Украины – якобы на отдых с семьей, запланированный до 19 февраля. Генпрокурор Ирина Венедиктова заверила, что следственные действия будут в рамках закона без политических игр.
Ну вже зразки(речдоки)попідмінювали під шумок війни , можна й піднятою головою на ДНК експертизу .(Чому відразу втік , або не повернувся?) Тут інвестиції в бюджет Харкова намічаються бездонні , можна (при цій системі звичайно) якийсь лярдик "прікуріть" . Заодно і "зрєліщ" містянам підкинуть (Металіст черговий раз "саздать із пєпла") , щоб "хлєба" не сильно хотілось ... А там дивись і курченко якийсь намалюється і знову по колу .