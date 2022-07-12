Ярославский сдаст образец ДНК и согласился на допрос - ФОТО

Подозреваемый в причастности к резонансному ДТП президент "Металлиста", бизнесмен Александр Ярославский по возвращению в Украину сдал биологические образцы для ДНК-экспертизы и придет на допрос в прокуратуру.

Об этом сообщают собеседники УП в правоохранительных органах и постановления ОГП, которые есть в распоряжении издания.

По данным УП, в пункте пропуска "Малый Березный" на границе со Словакией Ярославский с адвокатом пообщался с представителем прокуратуры и дал согласие на прохождение ДНК-экспертизы, которая должна определить, кто находился за рулем автокортежа Ярославского в начале февраля 2022 года, который переехал человека.

После пересечения границы бизнесмен должен приехать в ОГП на допрос в качестве свидетеля.

Также, как свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении УП, по делу об этом ДТП изменена группа прокуроров.

Напомним, что 12 июля Ярославский, отсутствовавший в Украине с февраля, вернулся на Родину, пересек границу со Словакией.