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Министр внутренних дел Украины: Дело по ДТП с кортежем Ярославского пытались сфальсифицировать

Первая лига
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(1 голосов)

Дело принимает очень серьёзный оборот

Министр внутренних дел Украины: Дело по ДТП с кортежем Ярославского пытались сфальсифицировать

pravda.com.ua

Новина українською

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Это связано с попыткой фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского.

"К ответственности за смерть человека будет привлечен только тот, кто был за рулем!

Только что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Также будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского.

Причиной таких моих действий стало то, что сегодня следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на пришедшее утром лицо и заявило, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП.

Однако уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте.

Из-за попыток скрыть это преступление и предоставление заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования", - написал Монастырский на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, что ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

При этом сам бизнесмен после происшествия в экстренном порядке вылетел в Лондон.

Позже в DCH заявили, что за рулем автомобиля во время аварии находился их водитель, а отлет Ярославского в Лондон был запланирован заранее.

Читайте такжеИсточник: Жертву ДТП переехали дважды. Ярославский был на месте происшествия
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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Комментарии (15)
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Benzil (Львів)
11.02.2022 в 00:53
О так нас і винищує корупція...і не в тому діло хто був за кермом. Маємо вже приклад з Димінським. В нас все куплено-перекуплено, а люди-бідняки між собою гризуться...а насправді, наші життя нічого не варті для них, просто перешкода(
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
11.02.2022 в 00:48
Как?! До сих пор не сфальсифицировали?! Бездельники! За что они там только взятки получают. Придётся заставить жить на одну зарплату.
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+1
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
11.02.2022 в 00:29
Мда,ща ещё суркисня накосячит,ахметка,геллер и писда украинскому футболу лет на 20 )
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+1
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
10.02.2022 в 23:51
Третий не въездной от футбола (Карпаты, Десна,Металлист).
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+2
0
pyvovarchyk (Львів)
11.02.2022 в 00:23
ще Ворскла
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
10.02.2022 в 23:50
тем Схемы уже выяснили что этот кубик стоит больше полумиллиона евро, и именно за ним любил гонять Ярик. и, типо, его доверили какому-то водиле из смежных подразделений DCH))
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+4
0
Dr. House (Поділля)
10.02.2022 в 23:45
Зато менты обеспечили себе безбедное существование, дав время скунсу сбежать в Лондон
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+7
-1
Trztrqtr (Украина)
10.02.2022 в 23:44
Не, ну тут уже сложнее натянуть сову на глобус и читать мантры о продажных журналистах. Хотя можно выдвинуть версию что и МВД боится МХ, поэтому это все их происки:) И это МВД Ярика насильно депортировало в Лондон, такое тожно можно ввернуть.
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0
-1
Acsakal (Kharkiv)
11.02.2022 в 01:02
О, як цікаво... Ще доби не минуло, а Монастирський вже зясував, що справу з ДТП Ярославського намагалися сфальсифікувати... З чим я його щиро вітаю... Без щонайменшої іронії... То що ж тоді півроку заважало тому самому бравому міністру зясувати, а чи сидів зелений депутат Трухін за кермом авто під час ДТП з шістьма постраждалими, чи ні? Можливо, вся відмінність в тому, що олігарх Ярославський не був таким спонсором слуг, як олігарх каломойський, а от депутат Трухін особисто роздавав гроші в конвертах колегам з моно-більшості? Можливо лише ці "незначні відмінності" між Ярославським і Трухіним і впливають на зір, слух, нюх і логічне мислення міністра моно-стирського?
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0
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
10.02.2022 в 23:39
Походу мкг - все …
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+8
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
10.02.2022 в 23:51
думаю нет, просто имхо Ярику понадобится отбашлять зеленым чертям намного больше чем он планировал, бо там уже полезли подробности про Брабус и про самого Ярика
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+1
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
11.02.2022 в 00:15
Я читал, потому и думаю, что устроят образцово-показательную порку… и уж точно не до футбола будет ему. Возможно ошибаюсь …
0
-1
Acsakal (Kharkiv)
11.02.2022 в 01:05
Не влаштують. Візьмуть грошима.
0
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.02.2022 в 23:37
Зараз знову вилізуть адвокати Рафіка: вифсьоврьотє! Ета папитка убіть Мєталіст!...
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+6
-1
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Spokoyno (Київ)
10.02.2022 в 23:48
СуВсеКу
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+1
-2


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