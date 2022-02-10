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Министр внутренних дел Украины: Дело по ДТП с кортежем Ярославского пытались сфальсифицировать
Дело принимает очень серьёзный оборот
pravda.com.ua
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Это связано с попыткой фальсификации дела по
"К ответственности за смерть человека будет привлечен только тот, кто был за рулем!
Только что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.
Также будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского.
Причиной таких моих действий стало то, что сегодня следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на пришедшее утром лицо и заявило, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП.
Однако уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте.
Из-за попыток скрыть это преступление и предоставление заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования", - написал Монастырский на своей странице в Фейсбуке.
Напомним, что ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
При этом сам бизнесмен после происшествия в экстренном порядке вылетел в Лондон.
Позже в DCH заявили, что за рулем автомобиля во время аварии находился их водитель, а отлет Ярославского в Лондон был запланирован заранее.
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