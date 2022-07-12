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Ярославский вернулся в Украину. Ему готовят повестки по делу о резонансном ДТП - ОБНОВЛЕНО
Об этом сообщают источники в правоохранительных органах
Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен
Президент харьковского "Металлиста", бизнесмен Александр Ярославский намерен вернуться в Украину.
Об этом сообщают собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах.
По данным источников УП, Ярославский находится в пункте пропуска "Малый Березный" на границе со Словакией.
В свою очередь, в Государственной пограничной службе Украины УП отметили, что не могут предоставлять информацию о пересечении границы третьими лицами. В то же время, напомнили, что гражданам Украины, согласно Конституции, не может быть отказано во въезде в нашу страну.
Обновлено: По данным другого источника "Украинской правды", Ярославский въехал в Украину. Также издание пишет, что Офис генпрокурора подготовил повестки по вызову бизнесмена как свидетеля по делу о февральском ДТП на 18, 19 и 20 июля.
Напомним, что Ярославского в Украине подозревают в причастности к резонансному ДТП, в результате которого погиб человек.
Бизнесмен выехал из Украины фактически сразу после ДТП в начале февраля и тогда заявлял, что уехал в Англию, чтобы повидаться с семьей.
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