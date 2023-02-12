Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ренн уже совсем скоро. Четверо игроков Шахтера занимаются вне общей группы
До матча против французов осталось несколько дней
Фото з відкритих джерел
После двух дней выходных "Шахтер" 11 февраля провел тренировки в Польше на базе варшавской "Легии". Сначала "горняки" занимались в зале, а затем перешли к упражнениям с мячом, отмечает официальный сайт дончан.
По индивидуальной программе занимаются четверо игроков: Егор Назарина, Марьян Швед, Олег Очеретько и Андрей Кулаков. Клуб не сообщил, когда именно они вернутся в общую группу.
Уже в четверг 16 февраля “Шахтер” проведет свой первый официальный поединок в этом году. Подопечные Игоря Йовичевича в Варшаве сыграют против французского "Ренна" в рамках плей-офф раунда Лиги Европы. Через неделю, 23 числа, "горняки" посетят Францию, где состоится ответный матч.
Вторую половину сезона УПЛ "Шахтер" начнет матчем против "Миная", который запланирован на 28 февраля.
Популярное сейчас
- Мудрика уже тролят, у Малиновского все круто, Рух - что-то невероятное. Влог Роберто Моралеса
- Срна: Если какой-нибудь клуб хочет приобрести Матвиенко, то будет такая же история, как с Мудриком
- Победа Лунина на клубном ЧМ, ничьи Мудрика и Зинченко. Главные новости за 11 февраля
- Срна: Ахметов после игры с Ливерпулем получил сообщение, что продал Мудрика дешево
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту