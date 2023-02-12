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Ренн уже совсем скоро. Четверо игроков Шахтера занимаются вне общей группы

Премьер-лига
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До матча против французов осталось несколько дней

Ренн уже совсем скоро. Четверо игроков Шахтера занимаются вне общей группы

Фото з відкритих джерел

Новина українською

После двух дней выходных "Шахтер" 11 февраля провел тренировки в Польше на базе варшавской "Легии". Сначала "горняки" занимались в зале, а затем перешли к упражнениям с мячом, отмечает официальный сайт дончан.

По индивидуальной программе занимаются четверо игроков: Егор Назарина, Марьян Швед, Олег Очеретько и Андрей Кулаков. Клуб не сообщил, когда именно они вернутся в общую группу.

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Уже в четверг 16 февраля “Шахтер” проведет свой первый официальный поединок в этом году. Подопечные Игоря Йовичевича в Варшаве сыграют против французского "Ренна" в рамках плей-офф раунда Лиги Европы. Через неделю, 23 числа, "горняки" посетят Францию, где состоится ответный матч.

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Вторую половину сезона УПЛ "Шахтер" начнет матчем против "Миная", который запланирован на 28 февраля.

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В статье: Шахтер (Донецк) Марьян Швед Егор Назарина Андрей Кулаков Олег Очеретько
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