  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. День Святого Валентина: Григорчук, Эдмар и Вернидуб – о любви и празднике влюбленных
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

День Святого Валентина: Григорчук, Эдмар и Вернидуб – о любви и празднике влюбленных

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Что значит светлое чувство в жизни футбольных людей

День Святого Валентина: Григорчук, Эдмар и Вернидуб – о любви и празднике влюбленных

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Для любого спортсмена удача и успехи во многом зависят от благополучия в семье. Семейный же союз, основанный на взаимной любви и уважении супругов, однажды заключается на всю жизнь. О высоком чувстве и праздновании Дня влюбленных с корреспондентом UA-Футбол поделились трое специалистов нашего футбола – главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук, наставник харьковского "Металлиста 1925" Эдмар Галовский и рулевой криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб.

Для Григорчука и его спутницы жизни Алины искра любви зажглась в середине 80-х в Ивано-Франковске. С тех пор они неразрывно связаны друг с другом. Сейчас имеющая двоих детей пара живет в Одессе, куда окончательно переехала еще во время первого пришествия Романа Григорчука в "Черноморец".

- Любовь – это действительно очень серьезная штука, - считает Роман Григорчук. – А что касается Дня Святого Валентина, то к сожалению, сейчас живем в такое время, когда не до празднования. Все подобные события воспринимаются менее эмоционально, как-то притупленно. Но без цветов не обойдется.

В жизни нынешнего главного тренера "Металлиста 1925" судьбоносным оказалось первое десятилетие нынешнего века. Приехав в симферопольскую "Таврию" в роли футболиста, тогда еще бразильский легионер познакомился с крымчанкой Татьяной из села Кленовка, с которой в конце 2008-го сыграли свадьбу. Вот что сказал Эдмар о любви.

- Это особое чувство. Это когда обладающий им человек способен любить другого несмотря ни на что. Недаром же говорят, что любовь спасет мир. Известный во всем мире праздник начал отмечать уже здесь, в Украине. Могу сказать, что в этой стране День Святого Валентина празднуют больше, чем в Бразилии. Помнится, двенадцать лет назад мы с Таней отметили его ужином в ресторане. Было романтично и интересно.

У Вернидуба знакомство с будущей супругой состоялось без малого сорок лет назад. Свадьбу же с его "второй половинкой" Лесей сыграли лишь через четыре года в их родном Житомире. За это время в жизни супругов произошло немало разных событий. Уже много лет влюбленная пара живет в Запорожье, где имеет дом.

- Любовь - это такая сильная вещь, значение которой в полной мере начинаешь понимать тогда, когда съедаешь с любимым человеком пуд соли, - делится мнением о светлом чувстве Юрий Вернидуб. - И когда осознаешь, что без этого человека ты не представляешь свою дальнейшую жизнь. Как и без наших детей и внука, в которых души не чаешь. Это и есть настоящая любовь. Если же говорить о Дне Святого Валентина, то я в это время всегда на сборах, а моя любимая дома. Но каждый раз в этот праздник мы непременно поздравляем друг друга по телефону.

По теме
yellow-arrow
Рух начал второй сбор победой над хорватской Истрой
yellow-arrow
Пресс-атташе Миная: В результате драки никто из минайцев не травмировался
yellow-arrow
Очередное поражение на сборах. Динамо - Пахтакор 0:1. Видео гола и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдмар Галовский Роман Григорчук Юрий Вернидуб
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде