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День Святого Валентина: Григорчук, Эдмар и Вернидуб – о любви и празднике влюбленных
Что значит светлое чувство в жизни футбольных людей
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Для любого спортсмена удача и успехи во многом зависят от благополучия в семье. Семейный же союз, основанный на взаимной любви и уважении супругов, однажды заключается на всю жизнь. О высоком чувстве и праздновании Дня влюбленных с корреспондентом UA-Футбол поделились трое специалистов нашего футбола – главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук, наставник харьковского "Металлиста 1925" Эдмар Галовский и рулевой криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб.
Для Григорчука и его спутницы жизни Алины искра любви зажглась в середине 80-х в Ивано-Франковске. С тех пор они неразрывно связаны друг с другом. Сейчас имеющая двоих детей пара живет в Одессе, куда окончательно переехала еще во время первого пришествия Романа Григорчука в "Черноморец".
- Любовь – это действительно очень серьезная штука, - считает Роман Григорчук. – А что касается Дня Святого Валентина, то к сожалению, сейчас живем в такое время, когда не до празднования. Все подобные события воспринимаются менее эмоционально, как-то притупленно. Но без цветов не обойдется.
В жизни нынешнего главного тренера "Металлиста 1925" судьбоносным оказалось первое десятилетие нынешнего века. Приехав в симферопольскую "Таврию" в роли футболиста, тогда еще бразильский легионер познакомился с крымчанкой Татьяной из села Кленовка, с которой в конце 2008-го сыграли свадьбу. Вот что сказал Эдмар о любви.
- Это особое чувство. Это когда обладающий им человек способен любить другого несмотря ни на что. Недаром же говорят, что любовь спасет мир. Известный во всем мире праздник начал отмечать уже здесь, в Украине. Могу сказать, что в этой стране День Святого Валентина празднуют больше, чем в Бразилии. Помнится, двенадцать лет назад мы с Таней отметили его ужином в ресторане. Было романтично и интересно.
У Вернидуба знакомство с будущей супругой состоялось без малого сорок лет назад. Свадьбу же с его "второй половинкой" Лесей сыграли лишь через четыре года в их родном Житомире. За это время в жизни супругов произошло немало разных событий. Уже много лет влюбленная пара живет в Запорожье, где имеет дом.
- Любовь - это такая сильная вещь, значение которой в полной мере начинаешь понимать тогда, когда съедаешь с любимым человеком пуд соли, - делится мнением о светлом чувстве Юрий Вернидуб. - И когда осознаешь, что без этого человека ты не представляешь свою дальнейшую жизнь. Как и без наших детей и внука, в которых души не чаешь. Это и есть настоящая любовь. Если же говорить о Дне Святого Валентина, то я в это время всегда на сборах, а моя любимая дома. Но каждый раз в этот праздник мы непременно поздравляем друг друга по телефону.
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