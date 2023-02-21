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"Кровать и тумбочки ходили ходуном". Капитан Металлиста 1925 - о землетрясение в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда находилась на сборах в Анталии

"Кровать и тумбочки ходили ходуном". Капитан Металлиста 1925 - о землетрясение в Турции

Фото: metalist1925.com

Новина українською

Полузащитник и капитан "Металлиста 1925" Артем Габелок рассказал о том, как он отреагировал на землетрясение во время сборов в Турции.

"Боязни не было, но само землетрясение мы почувствовали. Да, это были не такие сильные толчки, как рядом с его эпицентром, но, тем не менее, это был новый опыт.

Ночью проснулись от того, что кровать и тумбочки ходили ходуном. Сначала даже не поняли, что происходит. К ракетам над головой привыкли, а такое, чтобы кровати прыгали – это впервые", - сказал Габелок в интервью FanDay.

Напомним, что нападающий “Хатайспора" Кристиан Атсу был найден мертвым под завалами в Турции.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Артем Габелок
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Источник:
FanDay

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Комментарии (0)
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taypos
21.02.2023 в 16:46
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