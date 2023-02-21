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"Кровать и тумбочки ходили ходуном". Капитан Металлиста 1925 - о землетрясение в Турции
Команда находилась на сборах в Анталии
Фото: metalist1925.com
Полузащитник и капитан "Металлиста 1925" Артем Габелок рассказал о том, как он отреагировал на землетрясение во время сборов в Турции.
"Боязни не было, но само землетрясение мы почувствовали. Да, это были не такие сильные толчки, как рядом с его эпицентром, но, тем не менее, это был новый опыт.
Ночью проснулись от того, что кровать и тумбочки ходили ходуном. Сначала даже не поняли, что происходит. К ракетам над головой привыкли, а такое, чтобы кровати прыгали – это впервые", - сказал Габелок в интервью FanDay.
Напомним, что нападающий “Хатайспора" Кристиан Атсу был найден мертвым под завалами в Турции.
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