"Кровать и тумбочки ходили ходуном". Капитан Металлиста 1925 - о землетрясение в Турции

Полузащитник и капитан "Металлиста 1925" Артем Габелок рассказал о том, как он отреагировал на землетрясение во время сборов в Турции.

"Боязни не было, но само землетрясение мы почувствовали. Да, это были не такие сильные толчки, как рядом с его эпицентром, но, тем не менее, это был новый опыт.

Ночью проснулись от того, что кровать и тумбочки ходили ходуном. Сначала даже не поняли, что происходит. К ракетам над головой привыкли, а такое, чтобы кровати прыгали – это впервые", - сказал Габелок в интервью FanDay.