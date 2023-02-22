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Тренер Ингульца: Мы поборемся за то, чтобы быть в УПЛ как можно выше
Младен Бартулович - о задаче команды на второй круг
Фото: ФК Інгулець
Ассистент главного тренера "Ингульца" Младен Бартулович рассказал, какую задачу руководство поставило перед клубом.
– Президент вам уже обозначил задачу на второй круг?
– Да. У нас было собрание команды. Александр Григорьевич (Поворознюк - прим.) поставил задачу сохранить прописку в Премьер-лиге. Неважно, какое это будет место. Но мы поборемся за то, чтобы быть в УПЛ как можно выше, будем стараться оправдать ожидания наших болельщиков в каждой игре.
– Что сейчас больше всего заботит "Ингулец"? Какое требуется команде усиление?
– Основная задача у нас была сохранить тех ребят, которые принесли команде пользу в первой части сезона. Конечно, есть позиции, которые требуют срочного усиления. Работаем точечно, ищем игроков, но это непросто. Сейчас рынок в Украине небольшой. Нам нужны футболисты, способные усилить линию атаки. Всегда хочется иметь в команде как можно больше таких игроков. А еще нам нужен крайний защитник, - сказал Бартулович.
Напомним, первую часть сезона УПЛ "Ингулец" завершил на 14-м месте.
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