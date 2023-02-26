Динамо внесло в заявку на УПЛ еще троих игроков. В том числе и легионера

Киевское "Динамо" дозаявило на весеннюю часть Украинской Премьер-лиги еще троих футболистов. "Бело-синие" сообщили об этом на своем официальном сайте.

Вчера в список А (игроки старше 21 года) столичный клуб внес голкипера Валентина Моргуна (№51), а также полузащитников Богдана Леднева (№70) и Бенито (№77).

Напомним, что Леднев получил тяжелую травму и сможет вернуться к игре через несколько месяцев. Прошлый год он провел в аренде в венгерском "Ферхерваре". Бенито в период с августа 2021 по июнь 2022 также выступал на правах аренды (за хорватскую "Горицу").

"Динамо" отмечает, что заявочный период в УПЛ завершается 1 марта.

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В то же время официальные матчи чемпионата начнутся завтра, 27 февраля: "Александрия" и "Металлист 1925" сыграют перенесенный поединок шестого тура. "Динамо" стартует в весенней части сезона 4 марта матчем против "Ингульца".