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Динамо играет вничью с чемпионом Латвии

Премьер-лига
(1 голосов)

Последний спарринг киевлян на турецких сборах

Динамо играет вничью с чемпионом Латвии

Фото: ФК Динамо

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В контрольном матче встречались "Динамо" и "Валмиера". Для украинской команды это заключительный спарринг в это зимнее межсезонье. Соперник киевлян - чемпион Латвии, который на четыре очка опередил "Ригу".

У "Валмиеры" молодая команда – средний возраст игроков составляет 21,3 года. Треть футболистов - легионеры, в том числе один украинец 22-летний опорный полузащитник Иван Желизко. Мирча Луческу выпустил максимально приближенный к оптимальному составу

В первом тайме команды поочередно владели инициативой, но моментов было немного. Лучшую возможность отличиться имел Буяльский, который попал в перекладину. Также стоит отметить активную игру Ваната, постоянно держащего в напряжении защиту соперника.

На 54-й минуте после прострела Дубинчака открыл счет в матче Буяльский – 1:0. Не успели киевляне порадоваться, как Гуе сравнял счет -1:1.В середине второго тайма второй желтый получил Сидорчук, но киевляне не играли в меньшинстве, ведь было договорено об удалении с правом замены. Латвийцы могли вырывать победу, но блестяще сыграл Моргун. В итоге, матч завершился вничью – 1:1.

"Динамо" (Украина) - "Валмиера" (Латвия) 1:1

Голы: Буяльский (54) - Гуе (57)

Удаление: Сидорчук (64)

"Динамо" (состав): Моргун - Дубинчак, Сирота, Дячук, Караваев, Сидорчук (Андриевский, 66), Гармаш, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат (Царенко, 75)

"Валмиера" (склад): Ольсес – Балодис, Варславанс, Бирка, Желизко, Яунземс, Диоп, Кайрмани, Уэйпс, Гуе, Тонишевс

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В статье: Динамо (Киев) Валмиера
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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
26.02.2023 в 18:08
Оптимизма все меньше и меньше
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