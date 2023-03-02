День в истории. Как Днепр начал второй круг лидером, потратил миллионы на трансферы и провалился

Ровно 15 лет назад – 2 марта 2008-го – первый после зимнего перерыва матч сыграл лидер украинской Высшей лиги. Это были не "Шахтер" и не "Динамо". Достаточно неожиданно на первом месте в турнирной таблице зимовал Днепр.

Возглавляемая Олегом Протасовым днепровская команда мощно стартовала в сезоне и выиграла первые шесть матчей, в том числе праздновала успех на поле "Динамо" (1:3). Пока в седьмом туре неожиданно не потеряла очки в игре с "Закарпатьем". После этого последовали поражения от "Ворсклы", "Шахтера" и "Арсенала", однако днепровцы смогли вырулить из сложной ситуации и конец года провели вдохновенно – выиграли семь матчей подряд с общим счетом 12:3, что позволило опередить перед перерывом "Шахтер" на 2 очка (но у горняков был матч в запасе), а "Динамо" – на 4.

Впервые за долгое время в чемпионате Украины возникла ситуация, когда на золото претендовали не только киевский и донецкий гранды. Руководство клуба решило подкрепить амбиции солидной трансферной кампанией. "Днепр" за зиму накупил игроков почти на 15 миллионов евро. В частности, на замену проданному в "Шахтер" Константину Кравченко вернулся из "Динамо" Руслан Ротань. У московского ЦСКА купили аргентинца Феррейру и Ролана Гусева, 2 млн потратили на перспективного чешского центрбека Марио Холека. Самый дорогой новичок стоил 4 миллиона евро, что в те времена для украинских клубов очень солидно. Йонуц Мазилу переходил из бухарестского "Рапида" с отличной статистикой.

Но, судя по всему, большое количество новичков подорвало микроклимат в команде, а флегматический Олег Протасов не выдержал давления ожиданий.

Итак, 2 марта 2008-го. "Днепр" на "Метеоре" принимает "Динамо", которое зимой принял Семин и начал свою перестройку. Футбольная Украина ожидает, что днепровский клуб сделает заявку на золотые медали, но уже на 4-й минуте все летит кувырком после отличного удара Карлоса Корреа из-за пределов штрафной.

Как оказалось, это был не нокдаун, а нокаут. Бангура в первом тайме сделал счет 0:2, а после перерыва Гусев и Кравец оформили разгром. Уже после 19-го тура "Днепр" потерял лидерство, хоть у "Шахтера" и был матч в запасе. А в следующем 20-м после ничьей с "Нефтяником" 1:1 упал на третье место. В итоге "Днепр" финишировал четвертым, отстав от чемпиона на 15 очков. Правда, в 2013 году днепрянам присудили бронзу за "договорный матч" между "Металлистом" и "Карпатами". Но это уже другая история.