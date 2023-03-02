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Металлист подписал 18-летнего защитника из Первой лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр Николишин смог зарекомендовать себя

Металлист подписал 18-летнего защитника из Первой лиги

fcmetalist.com.ua

Новина українською

"Металлист" объявил о подписании 18-летнего украинского защитника Александра Николишина.

В своей новой команде футболист будет выступать под 5-м номером.

Игрок провел зимний сбор с харьковской командой, смог зарекомендовать себя, после чего и подписал контракт с клубом.

Николишин – уроженец Львовской области, где и начал делать первые шаги в футболе. В 8 лет футболист перебрался в академию киевского "Динамо".

Прошлый сезон начал в юношеской команде "Днепра-1", а нынешний – в "Горняке-Спорт, " где сыграл 6 матчей в Первой лиге.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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