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Металлист подписал 18-летнего защитника из Первой лиги
Александр Николишин смог зарекомендовать себя
fcmetalist.com.ua
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В своей новой команде футболист будет выступать под 5-м номером.
Игрок провел зимний сбор с харьковской командой, смог зарекомендовать себя, после чего и подписал контракт с клубом.
Николишин – уроженец Львовской области, где и начал делать первые шаги в футболе. В 8 лет футболист перебрался в академию киевского "Динамо".
Прошлый сезон начал в юношеской команде "Днепра-1", а нынешний – в "Горняке-Спорт, " где сыграл 6 матчей в Первой лиге.
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