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Ванат: У нас получился провал. Но это в первую очередь заслуга Ингульца

Премьер-лига
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Нападающий киевлян о домашнем поражении

Ванат: У нас получился провал. Но это в первую очередь заслуга Ингульца

ФК "Динамо" / Автор невідомий

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Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат прокомментировал домашнее поражение от "Ингульца" в рамках 16-го тура УПЛ.

Владислав, сегодня у команды была первая игра после сборов. Что не вышло?

– У нас не было моментов впереди. К тому же мы пропустили глупый гол, я считаю. Это нас немного надломило.

– У вас был один очень хороший момент. После него возникли споры, прикоснулся ли к мячу голкипер. По вашему мнению, что там было?

– Вратарь "Ингульца" в том моменте спас свою команду, поэтому это должен быть угловой. Я поднял немного мяч и он его задел.

Была ли по вашему мнению игра рукой при втором голе "Ингульца"?

– Здесь я не видел, потому что был далеко.

А вообще пропущенные мячи, хоть вы и были далеко, - это больше проблемы "Динамо" или заслуга "Ингульца"?

– В принципе, мы знали, что они будут играть на контратаках. Так и получилось, плюс у нас получился провал. Но это в первую очередь заслуга "Ингульца".

– На сборах у "Ингульца" было 8 спаррингов, у "Динамо" - 14. Не много ли?

– Не могу ничего сказать по этому поводу, это решение тренерского штаба.

Команда физически готова, ощущается ли перегрузка?

– Команда физически готова.

В следующем туре "Динамо" сыграет с СК "Днепр-1" – действующим лидером чемпионата. Этот матч особенный, учитывая борьбу за чемпионство, и тот факт, что "Днепр-1" сегодня тоже потерял очки?

– Не знал, что они потеряли очки. В общем, если бы мы сегодня выиграли, то было бы, конечно, лучше. А так, конечно, мы будем выходить и выкладываться по полной.

– Сегодня у "Динамо" на поле вышли три дебютанта - Дячук и Волошин, вернувшиеся из аренд, впервые сыграли за наш клуб, а Царенко первый раз вышел на поле в УПЛ. Насколько они уже приспособились к игре команды?

– Сначала им будет тяжело. В арендах они играли иначе, а теперь им нужно перестраиваться на то, что мы все время играем с мячом, им для этого нужно время.

– В раздевалке после матча было громко?

– Давайте то, что было в раздевалке, там и останется.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Владислав Ванат
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Источник:
ФК "Динамо"

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