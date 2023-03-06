Карабин: Мы создали очень много моментов у ворот Металлиста

Нападающий "Руха" Ярослав Карабин поделился эмоциями после победы над "Металлистом" (2:1) в матче 16-го тура УПЛ. Отметим, что именно его гол принес победу львовянам.

"Когда выходишь на футбольное поле, то всегда хочется забивать как можно больше голов. Сегодня это удалось. Команда победила, и я очень рад.

Комбинация, после которой я забил гол началась с фланговой передачи, там хорошо сыграл Соломон, сумевший достать мяч, тогда я уже открылся, он отдал мне пас, я пробил в одно касание и таким образом реализовал момент.

В первом тайме мы полностью превосходили соперника прежде всего по моментам, создали очень много моментов у ворот "Металлиста". А на второй вышли вроде бы с недооценкой, однако потом все урегулировалось и стало на свои места. Команда сумела наработать на гол, победить и заработать три важных очка. Главное – забить на один гол больше соперника. И хорошо, что мы это сделали.

Учитывая расположение команд в турнирной таблице, думаю, что вторая часть сезона будет очень интересной, борьба будет продолжаться до последнего тура. Нам нужно уже сейчас набирать как можно больше очков, чтобы потом чувствовать себя немного легче", – сказал Карабин.