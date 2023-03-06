Кривбасс требует объяснений от своего спонсора за сотрудничество с Зенитом

"Кривбасс" отреагировал на выход новой формы "Зенита" от компании Joma, которая является техническим спонсором криворожского клуба.

"Для нас, как и для всего футбольного сообщества Украины, стало неприятным сюрпризом то, что компания JOMA была замечена в сотрудничестве с клубом, представляющим страну 404. Ранее уже походила ситуация с другим клубом, но тогда представители испанского бренда заверили об отсутствии каких-либо официальных контрактов, тогда сама экипировка была базовой и закупалась в других странах, но на этот раз ситуация выглядит совсем иначе.

Мы обратились с официальным запросом к представителю компании JOMA в Украине и ждем от них четкой позиции и полного выхода компании с рынка страны-агрессора. На период рассмотрения ситуации ФК "Кривбасс" приостанавливает выполнение всех рекламных обязательств, указанных в контракте.

Читайте также Карпаты сменили поставщика формы, который продолжает работать с россиянами

Почему мы не можем полностью отказаться от использования экипировки JOMA, как об этом объявили некоторые украинские клубы? Пока это невозможно, и в таких заявлениях больше хайпа и популизма.

Например, приведем вам количество необходимой экипировки для функционирования всех команд клуба и Академии:

– В мужской команде ФК "Кривбасс" по состоянию на март 2023 года используется 53 разновидности экипировки. Футболисты, тренеры и персонал - это более 50 человек, поэтому выходит примерно 3000 единиц на команду.

– В женской команде 49 разновидностей экипировки JOMA, составляющей около 2000 единиц.

– Команда "Кривбасс U-19" имеет 30 разновидностей, а это более 1000 единиц.

– Футбольная Академия "Кривбасс" - это 500 детей, у каждого из которых по меньшей мере 10 единиц, а на всех более 5000 единиц экипировки.

Учитывая войну, которая продолжается в нашей стране, существуют проблемы с логистикой, и заказа в таком объеме нужно ждать минимум 5-6 месяцев у любого производителя. Мы даже не говорим об изготовлении и нанесении логотипов, номеров и других знаков на клубную экипировку. Поэтому полностью сменить технического партнера можно не раньше чем через полгода, до старта сезона-2023/24.

Еще раз подчеркиваем: мы ждем в ближайшее время четкую позицию от руководства компании JOMA и полный выход с рынка страны-агрессора. В противном случае мы будем вынуждены искать себе нового технического партнера.

Слава Украине! Слава ВСУ!", - говорится в заявлении криворожцев.