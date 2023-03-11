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С легионером-новичком. Динамо объявило заявку на матч УПЛ против Днепра-1

Премьер-лига
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Команда уже прибыла в Ужгород

С легионером-новичком. Динамо объявило заявку на матч УПЛ против Днепра-1

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

Новина українською

Киевское "Динамо" прибыло в Ужгород на матч против "Днепра-1".

Команда из Киева добиралась на Запад Украины на поезде. Вечером 10 марта "бело-синие" отправились из столицы и прибыли в точку назначения на следующее утро.

Мирча Луческу взял с собой на матч 24 футболиста. Только Денис Игнатенко уже ждал команды в Ужгороде, ведь 10 марта играл против "Днепра-1" в матче молодежного чемпионата во Львове.

  • Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко.
  • Защитники: Денис Попов, Александр Сирота, Антон Боль, Максим Дячук, Константин Овчаренко, Владислав Дубинчак.
  • Полузащитники: Сергей Сидорчук, Решат Рамадани, Владимир Шепелев, Александр Яцик, Александр Караваев, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Бенито, Кахим Перрис, Джастин Лонвейк, Назар Волошин, Антон Царенко.
  • Нападающие: Владислав Ванат, Эрик Рамирес.

Отметим, что впервые в заявку вошел новичок "Динамо" из Северной Македонии Решат Рамадани. Он присоединился к составу киевлян 1 марта, а поединок против “Ингульца” пропустил.

"Днепр-1" и "Динамо" встретятся 12 марта. Старт матча запланирован на 13:00.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Решат Рамадани
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