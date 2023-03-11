С легионером-новичком. Динамо объявило заявку на матч УПЛ против Днепра-1

Киевское "Динамо" прибыло в Ужгород на матч против "Днепра-1".

Команда из Киева добиралась на Запад Украины на поезде. Вечером 10 марта "бело-синие" отправились из столицы и прибыли в точку назначения на следующее утро.

Мирча Луческу взял с собой на матч 24 футболиста. Только Денис Игнатенко уже ждал команды в Ужгороде, ведь 10 марта играл против "Днепра-1" в матче молодежного чемпионата во Львове.

Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко.

Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко. Защитники: Денис Попов, Александр Сирота, Антон Боль, Максим Дячук, Константин Овчаренко, Владислав Дубинчак.

Денис Попов, Александр Сирота, Антон Боль, Максим Дячук, Константин Овчаренко, Владислав Дубинчак. Полузащитники: Сергей Сидорчук, Решат Рамадани, Владимир Шепелев, Александр Яцик, Александр Караваев, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Бенито, Кахим Перрис, Джастин Лонвейк, Назар Волошин, Антон Царенко.

Сергей Сидорчук, Решат Рамадани, Владимир Шепелев, Александр Яцик, Александр Караваев, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Бенито, Кахим Перрис, Джастин Лонвейк, Назар Волошин, Антон Царенко. Нападающие: Владислав Ванат, Эрик Рамирес.

Отметим, что впервые в заявку вошел новичок "Динамо" из Северной Македонии Решат Рамадани. Он присоединился к составу киевлян 1 марта, а поединок против “Ингульца” пропустил.

"Днепр-1" и "Динамо" встретятся 12 марта. Старт матча запланирован на 13:00.