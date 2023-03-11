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С легионером-новичком. Динамо объявило заявку на матч УПЛ против Днепра-1
Команда уже прибыла в Ужгород
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Киевское "Динамо" прибыло в Ужгород на матч против "Днепра-1".
Команда из Киева добиралась на Запад Украины на поезде. Вечером 10 марта "бело-синие" отправились из столицы и прибыли в точку назначения на следующее утро.
Мирча Луческу взял с собой на матч 24 футболиста. Только Денис Игнатенко уже ждал команды в Ужгороде, ведь 10 марта играл против "Днепра-1" в матче молодежного чемпионата во Львове.
- Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко.
- Защитники: Денис Попов, Александр Сирота, Антон Боль, Максим Дячук, Константин Овчаренко, Владислав Дубинчак.
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Решат Рамадани, Владимир Шепелев, Александр Яцик, Александр Караваев, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Бенито, Кахим Перрис, Джастин Лонвейк, Назар Волошин, Антон Царенко.
- Нападающие: Владислав Ванат, Эрик Рамирес.
Отметим, что впервые в заявку вошел новичок "Динамо" из Северной Македонии Решат Рамадани. Он присоединился к составу киевлян 1 марта, а поединок против “Ингульца” пропустил.
"Днепр-1" и "Динамо" встретятся 12 марта. Старт матча запланирован на 13:00.
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