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Луческу и представитель Ингульца. Определен лучший тренер и игрок тура УПЛ

Премьер-лига
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Экспертный совет Премьер-лиги подвел итоги игровой недели

Луческу и представитель Ингульца. Определен лучший тренер и игрок тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Экспертный совет УПЛ определил лучшего игрока и тренера 17-го тура чемпионата.

По итогам голосования лучшим игроком признан полузащитник "Ингульца" Владимир Одарюк. Он стал автором дубля в ворота "Металлиста" (2:1) и принес команде четвёртую победу подряд.

На это звание также претендовали форвард "Ворсклы" Таулянт Сефери (дубль в ворота "Вереса") и полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков (гол + ассист в матче против "Кривбасса").

Лучшим главным тренером этого тура стал Мирча Луческу. "Динамо" под его руководством минимально обыграло "Днепр-1" (1:0).

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Владимир Одарюк
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Источник:
УПЛ

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