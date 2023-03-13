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Луческу и представитель Ингульца. Определен лучший тренер и игрок тура УПЛ
Экспертный совет Премьер-лиги подвел итоги игровой недели
Фото: УПЛ
Экспертный совет УПЛ определил лучшего игрока и тренера 17-го тура чемпионата.
По итогам голосования лучшим игроком признан полузащитник "Ингульца" Владимир Одарюк. Он стал автором дубля в ворота "Металлиста" (2:1) и принес команде четвёртую победу подряд.
На это звание также претендовали форвард "Ворсклы" Таулянт Сефери (дубль в ворота "Вереса") и полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков (гол + ассист в матче против "Кривбасса").
Лучшим главным тренером этого тура стал Мирча Луческу. "Динамо" под его руководством минимально обыграло "Днепр-1" (1:0).
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