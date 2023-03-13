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Черноморец приостановил сотрудничество с Parimatch
Вслед за Шахтером и Днепром-1
"Черноморец" приостанавливает действие соглашения со своим спонсором Parimatch. Об этом заявил вице-президента одесского клуба Владимир Генинсон.
"Конечно, "
На какой срок у нас с ними было подписано соглашение – это коммерческий вопрос, я не могу на него ответить. Продолжим ли мы сотрудничать с Parimatch, если санкции снимут? Будем обсуждать. Мы же не знаем, какие санкции будут сняты, а какие останутся", - сказал Генинсон.
Напомним, что ранее о прекращении сотрудничества с букмекерской компанией заявили "Шахтер" и "Днепр-1".
Такое решение вызвано тем, что СНБО и президент Украины Владимир Зеленский ввели санкции на 50 лет против ряда букмекерских компаний, связанных с Россией. Среди них и Parimatch.
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