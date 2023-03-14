Когда Волынь, Металлург и Арсенал забивали 8 и больше. Крупнейшие разгромы на просторах УПЛ

В позапрошлом туре донецкий "Шахтер" уничтожил "Металлист 1925" с непристойными 7:0 на табло. Мячи залетали на любой вкус, даже произошел досадный автогол имени Курило-Сидоренко - словом, на харьковчан было тяжело смотреть. В то же время перформанс "горняков" вызвал обсуждение в соцсетях - а кто отличился больше на просторах УПЛ?

На самом деле 7:0 не является неподъемным достижением - такие случаи случались тринадцать раз. 8:0 воспринимаются интереснее, но также по силам - в начале нулевых "Шахтер" и "Динамо" куражились по полной. А что скажете о матчах, где было забито 9 и 10 мячей? О них мы и расскажем.

9 голов

"Металлург" Запорожье - "Таврия" - 8:1 (сезон 1996/97, 20 тур)

Авторы: Полтавец (2, 59, 81), Олейник (12), Маркин (18), Лучкевич (31), Крипак (34), Каряка (85) - Есин (61)

Как вспоминал тогдашний наставник "Металлурга" Александр Томах, в душе он был не против, чтобы его подопечные остановились и пожалели Николая Павлова. Впрочем, запорожцы поймали кураж и то и дело беспокоили Максима Левицкого - голкипер старался, несколько раз откровенно спасал, однако все решила несогласованность защиты. К тому же "помог" центрбек Игорь Волков, который потолкался с Валентином Полтавцем и увидел перед собой красную карточку - правда, на тот момент "Таврия" горела 0:5 и Павлов убрал с поля деморализованного Левицкого.

Сергей Величко пропустил меньше, но также находился под постоянным напряжением - как следствие, "Металлург" одержал наибольшую победу в собственной истории. Что интересно, Павлов сохранил свой пост - в столь плачевном результате было виновато руководство, которое меняло тренеров, словно перчатки, а сам Николай Петрович был четвертым назначением по ходу сезона.

"Арсенал" Киев - "Волынь" - 8:1 (сезон 2002/03, 3 тур)

Авторы: Апхазава (28, 46, 53), Окодува (37, 56), Коновалов (59, пен), Полтавец (63, 82) - Гончаренко (19, пен)

Никто не мог предположить, что в 2002-м "Арсенал" будет идти в верхней части чемпионата и всерьез будет претендовать на еврокубки. Пожалуй, сам Вячеслав Грозный не предполагал, что такое случится - примечательно, что в розыгрыше 2001/02 киевляне едва не простились с элитой. Удивительно - в клубе появилось 30 новичков (среди них были, безусловно, и мастера - Валентин Полтавец, Сергей Коновалов и Василий Кардаш) и эта вся химия неожиданно заработала.

В начале дистанции "канониры" удивили ничьей с "Шахтером" (0:0), с боем проиграли "Динамо" 1:3, а затем встретились с "Волынью". Несмотря на пенальти в исполнении Сергея Гончаренко, это было полное издевательство над соперником - особенно феерил грузинский легионер Шалва Апхазава. Окодува, Коновалов и Полтавец тоже порадовали эффективными действиями, чем окрылили команду на дальнейшие подвиги - шутки шутками, но триумф над "крестоносцами" положил начало восьмиматчевой победной серии.

"Динамо" - "Мариуполь" - 9:0 (сезон 2010/11, 15 тур)

Авторы: Ярмоленко (11), Гусев (25), Милевский (28, 30, 45, 59), Савин (50, аг), Гильерме (73), Данило Силва (77)

Стоило Игорю Суркису в октябре 2010-го уволить Валерия Газзаева, как "Динамо" заиграло яркими красками - в конце того же месяца разгромило "Мариуполь". Андрей Шевченко восстанавливался после травмы, наблюдал за перипетиями из вип-ложи, но и без него "бело-синие" продемонстрировали классный футбол.

Сразу подчеркнем, что мало что предвещало соответствующий счет - накануне "азовцы" хоть и уступили "Металлисту" 1:4, но также набрали 7 очков в борьбе с "Севастополем" (4:2), "Оболонью" (1:0) и "Таврией" (2:2). То есть команда не воспринималась такой уж удобной, чтобы напрашивался вердикт, который мы увидели с финальным свистком. Тем не менее, сумбурное начало, дезориентированность и отсутствие удачи (например, Олег Гусев воспользовался рикошетом от Александра Яценко и таким образом сделал 2:0) - все это надломило настроение гостей.

Автогол Артема Савина, покер Милевского (первый в карьере и один из самых быстрых в истории Премьер-лиги); забил даже опальный Гильерме, с которым в "Динамо" не знали что делать и отправили обратно в Бразилию - на поле творилась феерия и залетало почти все.

На следующий день Илья Близнюк, главный тренер "Мариуполя", подал в отставку, которая и была одобрена клубом.

"Шахтер" - "Металлист" - 8:1 (сезон 2015/16, 20 тур)

Авторы: Тайсон (6, 54, 57), Исмаили (27), Феррейра (31), Марлос (67), Эдуардо (86), Бернард (89) - Корнев (16)

В 2016-м "Металлист" агонизировал - команда, лишенная должного финансирования, с очевидным кадровым голодом (составом, сформированным из свободных агентов и арендованных), стремительно катилась вниз. Если за год до описанных событий харьковчане финишировали третьими (Игорь Рахаев дотащил на багаже, оставленном Мироном Маркевичем), то под руководством Александра Севидова выглядели обреченно.

Справедливости ради скажем, что гости пытались сражаться - Илья Корнев ответил на выстрел Тайсона, чем восстановил интригу. Однако катастрофические ошибки и банальное невезение (после удара Исмаили мяч попал в Евгения Зубейко и сменил траекторию) запустили серию эпизодов, где торжествовали исключительно "оранжево-черные".

Феррейра оформил отрыв, Тайсон, Марлос, Эдуардо и Бернард улучшили статистику - как ни старались "желто-синие", однако все зря. Что интересно, в дальнейшем коллектив нашел в себе силы, чтобы исправиться и вернуться на десятое место УПЛ - запорожский "Металлург" потерпел поражение 0:3.

10 голов

"Шахтер" - "Торпедо" Запорожье - 9:1 (сезон 1996/97, 25 тур)

Авторы: Матвеев (5, 55, пен, 78, 80), Ателькин (13), Орбу (35), Зубов (42, 65), Поцхверия (49) - Косенко (18)

До вышеупомянутого разгрома "Мариуполя" (0:9) именно "Шахтер" имел в активе самый забивной матч и владел этим почетным достижением тринадцать лет. В том сезоне "горняки" преследовали киевлян, мечтали о чемпионстве, однако в очной встрече уступили 1:3 - все решила точность Реброва, Белькевича и Михайленко. Особые неприятности добавил и тот факт, что ребята Валерия Яремченко достойно противостояли в первом тайме, повели в счете, но за считанные минуты потеряли не только преимущество, а были с легкостью деклассированы.

Понятно, что "Шахтер" стремился хоть как-то реабилитироваться, хотел согнать спортивную злобу, а здесь в следующем туре приехал "Торпедо". Клуб не хватал звезд с неба, боролся за выживание (в 1998-м вылетел), поэтому стал мишенью для Олега Матвеева, Геннадия Зубова и других представителей "оранжево-черных".

"Динамо" - "Металлург" Донецк - 9:1 (сезон 2013/14, 12 тур)

Авторы: Ярмоленко (21, 64), Ленс (27, 62), Беланда (48, 71, 74), Лукман Аруна (67), Мбокани (89) - Лазич (40)

В кампании 2013/14 "Динамо" шло тяжело - токсичные отношения между Олегом Блохиным, руководством и игроками давно стали достоянием общественности. Безумное давление на тренера, куча неудач (примечательно, что перед встречей "бело-синие" сенсационно потеряли победу над "Рапидом" и шли только шестыми в УПЛ), а также нестабильная атмосфера в раздевалке - все это говорило о кризисе и никак не намекало на 9:1. Неудивительно, что на пресс-конференции Блохин чуть не сиял, правда, уже через несколько туров не справился с "Зарей" (0:2) и вернулся в состояние объекта для насмешек.

Что касается непосредственно поединка, то существует мнение, что все испортил Денис Голайдо - защитник, призванный заменить Николая Морозюка, пошел на фол последней надежды и срубил Ленса вблизи штрафной. Опустевший левый фланг - именно то место, куда постоянно давили "динамовцы" и "Металлург" посыпался.

Была надежда, что дончане спасутся - неплохие возможности потеряли Нельсон и Жуниор Мораес; под конец тайма Джордже Лазич таки сократил отставание - филигранно развернулся и оставил в дураках Александара Драговича. Впрочем, после перерыва гости растворились - Беланда увеличил преимущество, а дальше наступила десятиминутка, в течение которой киевляне четырежды огорчили Бандуру. Растерянный вратарь совершил элементарные ошибки (пропустить под собой мяч от Ярмоленко и не применить кулаки после "пушки" Лукмана Аруны - это что-то). Это был день, когда Блохин мог действительно собой гордиться.

"Волынь" - "Металлург" Запорожье - 9:1 (сезон 2015/16, 16 тур)

Авторы: Козьбан (2), Кобахидзе (4, 23), Матей (7, пен, 54, пен), Шарпар (37, пен, 58, 82), Герасимюк (44) - Игнатенко (90+2)

Сложно критиковать команду, которой еще в сентябре заявили, что финансирование не предполагается, а в октябре дали знать, что в ближайшем будущем планируется ее ликвидация. Очень символично, что поединок против "Волыни" стал для "Металлурга" последним - уже в марте 2016-го владельцы воплотили самый страшный сценарий в жизнь. Без поддержки, с собственными воспитанниками, почти не подготовленными к большому футболу - могло быть гораздо больше, чем 9:1. Безусловно, это статистический факт, но вряд ли повод реальной гордости.

Если за первые семь минут на табло горит 3:0, то о чем может идти речь? Четыре пенальти (арбитр Александр Головков зафиксировал рекорд), два дубля и один хеттрик - "Волынь" развлекалась как могла. Общее настроение не испортили даже болельщики запорожцев, которые забросали дорожки "Авангарда" файерами и приостановили игру. Единственное утешение - фантастический гол, положенный Игнатенко; никто не ожидал, что Данило вот так рискнет "выстрелить" с тридцати метров.

Вскоре молодежь "Металлурга" разбежалась кто куда, недолго и продержалась "Волынь" - в 2017-м "красно-белые" понизились в классе и уже который год не способны снова оказаться в элите.