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Бутко: Заря может и за первое место побороться
Одна-две осечки кого-то из лидеров и все возможно
Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk
Защитник "
— Через неделю вас ожидает ключевой поединок чемпионата против "Динамо"?
— В воскресенье мы посмотрим игру динамовцев в Ужгороде против "Днепра-1" (интервью записывалось до матча киевлян, - прим).
— Вы за кого в этом поединке?
— Кто выиграет, то выиграет. Главное, чтобы болельщикам матч понравился. У нас же свои задачи. Мы хотим завоевать третье место. Вероятно, если "Днепр-1" выиграет, то нам это на руку будет.
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— Все возможно, можно и за первое место побороться. Одна-две осечки кого-то из лидеров и все возможно.
— Богдан, ты удивился поражению "Динамо" от "Ингульца"?
— Не только я, многие удивились тому поражению динамовцев. Со всем уважением к "Ингульцу", но "Динамо" же дома играло. Плюс, если "Динамо" ставит какие-то задачи, то дома "Ингулец" нужно обыгрывать. Хотя, справедливости ради, и мы "Ингульцу" в ноябре проиграли на выезде.
— На твой взгляд, кто в "Заре", по сравнению с осенней частью чемпионата, прибавил в игре?
— Володя Бражко. Он мне очень нравится, как футболист. Брага прогрессирует. Он мощный стал, голова его работает, он думает на футбольном поле. Бражко – прибавляет.
— На чем тренерский штаб "Зари" делает акцент в тренировочном процессе? Чем сильна "Заря"?
— "Заря" сильна в физическом плане, мы хорошо проводим тренировочный процесс. Мы используем быстрый пас, игру в два касания. Мы всегда играем вперед.
— Девиз "Зари" – игра вперед?
— Всегда вперед!
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