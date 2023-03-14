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Бутко: Заря может и за первое место побороться

Премьер-лига
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Одна-две осечки кого-то из лидеров и все возможно

Бутко: Заря может и за первое место побороться

Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk

Новина українською

Защитник "Зари" Богдан Бутко поделился ожиданиями от матча УПЛ с "Динамо", который состоится 18 марта.

— Через неделю вас ожидает ключевой поединок чемпионата против "Динамо"?

— В воскресенье мы посмотрим игру динамовцев в Ужгороде против "Днепра-1" (интервью записывалось до матча киевлян, - прим).

— Вы за кого в этом поединке?

— Кто выиграет, то выиграет. Главное, чтобы болельщикам матч понравился. У нас же свои задачи. Мы хотим завоевать третье место. Вероятно, если "Днепр-1" выиграет, то нам это на руку будет.

Твой партнер по "Заре" Сергей Булеца сказал, что луганчане могут побороться и за второе место в чемпионате…

— Все возможно, можно и за первое место побороться. Одна-две осечки кого-то из лидеров и все возможно.

— Богдан, ты удивился поражению "Динамо" от "Ингульца"?

— Не только я, многие удивились тому поражению динамовцев. Со всем уважением к "Ингульцу", но "Динамо" же дома играло. Плюс, если "Динамо" ставит какие-то задачи, то дома "Ингулец" нужно обыгрывать. Хотя, справедливости ради, и мы "Ингульцу" в ноябре проиграли на выезде.

— На твой взгляд, кто в "Заре", по сравнению с осенней частью чемпионата, прибавил в игре?

— Володя Бражко. Он мне очень нравится, как футболист. Брага прогрессирует. Он мощный стал, голова его работает, он думает на футбольном поле. Бражко – прибавляет.

— На чем тренерский штаб "Зари" делает акцент в тренировочном процессе? Чем сильна "Заря"?

— "Заря" сильна в физическом плане, мы хорошо проводим тренировочный процесс. Мы используем быстрый пас, игру в два касания. Мы всегда играем вперед.

— Девиз "Зари" – игра вперед?

— Всегда вперед!

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В статье: Богдан Бутко Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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