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Царенко, Тимчик и Бражко. Стали известны составы на матч Динамо – Заря

Премьер-лига
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Боевые одиннадцатки с определенными обновлениями

Царенко, Тимчик и Бражко. Стали известны составы на матч Динамо – Заря

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

В рамках 18-го тура УПЛ "Динамо" сыграет против "Зари". Тренеры команд уже определились со стартовыми составами на эту игру.

"Динамо" (Киев): Нещерет Руслан, Овчаренко Константин, Попов Денис, Сидорчук Сергей (К), Кабаев Владислав, Ванат Владислав, Гармаш Денис, Лонвейк Джастин, Тимчик Александр, Максим Дячук, Царенко Антон.

"Заря" (Луганск): Сапутин Александр, Имереков Максим (К), Батагов Арсений, Снурницын Игорь, Бражко Владимир, Дришлюк Кирилл, Бутко Богдан, Мишнев Дмитрий, Антюх Денис, Русин Назарий, Герреро.

В составе киевлян впервые в стартовом составе выйдет полузащитник Антон Царенко. До этого он дважды появлялся со скамейки запасных. Также вернулся Александр Тимчик, не игравший в официальных матчах с 21 ноября прошлого года.

Луганчане выпустят в основном составе арендованного у "Динамо" Владимира Бражко. Он стал единственным арендованным футболистом, кому киевляне разрешили играть против себя. Никита Бурда и Сергей Булеца в заявку не вошли.

Матч начнется в 14.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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