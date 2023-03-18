Возвращение на победный путь. Верес - Днепр-1 0:1. Обзор матча, видео гола

"Днепр-1" очень тяжело начал новый календарный год. Победных результатов не было, поэтому команда потеряла лидерство в УПЛ, вылетела из Лиги конференций. Но борьба продолжается. Одолев "Верес" на его поле, "Днепр-1" снова оторвался от "Динамо", снова вернул себе первую строчку по крайней мере до тех пор, пока свой матч не сыграет "Шахтер".

Ну а у "Вереса" – кризис. Команда без побед уже семь туров подряд. Это самый плохой период в истории выступлений "Вереса" в УПЛ.

VBET-лига. 18-й тур

18 марта, Ровно, стадион "Авангард"

"Верес" - СК "Днепр-1" 0:1

Гол: Александр Пихаленок 11