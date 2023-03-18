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Возвращение на победный путь. Верес - Днепр-1 0:1. Обзор матча, видео гола
Верес - Днепр-1 ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 18.03.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
"Днепр-1" очень тяжело начал новый календарный год. Победных результатов не было, поэтому команда потеряла лидерство в УПЛ, вылетела из Лиги конференций. Но борьба продолжается. Одолев "Верес" на его поле, "Днепр-1" снова оторвался от "Динамо", снова вернул себе первую строчку по крайней мере до тех пор, пока свой матч не сыграет "Шахтер".
Ну а у "Вереса" – кризис. Команда без побед уже семь туров подряд. Это самый плохой период в истории выступлений "Вереса" в УПЛ.
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18 марта, Ровно, стадион "Авангард"
"Верес" - СК "Днепр-1" 0:1
Гол: Александр Пихаленок 11
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