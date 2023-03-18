  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Возвращение на победный путь. Верес - Днепр-1 0:1. Обзор матча, видео гола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Возвращение на победный путь. Верес - Днепр-1 0:1. Обзор матча, видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Верес - Днепр-1 ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 18.03.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Возвращение на победный путь. Верес - Днепр-1 0:1. Обзор матча, видео гола

Фото - УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" очень тяжело начал новый календарный год. Победных результатов не было, поэтому команда потеряла лидерство в УПЛ, вылетела из Лиги конференций. Но борьба продолжается. Одолев "Верес" на его поле, "Днепр-1" снова оторвался от "Динамо", снова вернул себе первую строчку по крайней мере до тех пор, пока свой матч не сыграет "Шахтер".

Ну а у "Вереса" – кризис. Команда без побед уже семь туров подряд. Это самый плохой период в истории выступлений "Вереса" в УПЛ.

VBET-лига. 18-й тур
18 марта, Ровно, стадион "Авангард"
"Верес" - СК "Днепр-1" 0:1
Гол: Александр Пихаленок 11

По теме
yellow-arrow
Вирт о поражении от Днепра-1: Более справедливым итогом была бы ничья
yellow-arrow
Шахтер - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 марта 2023
yellow-arrow
Луческу: Я считаю, что я могу уйти в любой момент, и я не прочь подать в отставку
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде