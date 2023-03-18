Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла - Металлист 1925 0:0. Видео обзор матча
Нулевая ничья в Полтаве
Фото: УПЛ
В рамках 18-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" дома сыграла вничью с харьковским "Металлистом 1925 года". Команды Виктора Скрипника и Олега Голодюка так и не сумели поразить ворота друг друга за 90 минут матча. После этого тура "Ворскла" занимает 9-е место в турнирной таблице, а "Металлист 1925", имея на одно очко большее, занимает 8-ю позицию.
VBET-лига. 18-й тур
18 марта, Полтава, стадион "Ворскла"
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Примера. Райо Вальекано - Жирона 2:2. Дубль Цыганкова и клоунада от мадридцев
- Цыганков забил второй гол в Ла Лиге. ВИДЕО
- Ночная атака дронами – стали известны подробности
- Днепр-1 отклонил солидное предложение по Довбику
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
1500 грн
2Играть
4500 грн