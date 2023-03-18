Ворскла - Металлист 1925 0:0. Видео обзор матча

В рамках 18-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" дома сыграла вничью с харьковским "Металлистом 1925 года". Команды Виктора Скрипника и Олега Голодюка так и не сумели поразить ворота друг друга за 90 минут матча. После этого тура "Ворскла" занимает 9-е место в турнирной таблице, а "Металлист 1925", имея на одно очко большее, занимает 8-ю позицию.

VBET-лига. 18-й тур

18 марта, Полтава, стадион "Ворскла"

Ворскла - Металлист 1925 0:0