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Ингулец - Черноморец: смотреть онлайн, прямая видео трансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть онлайн матч Украинской Премьер-лиги Ингулец – Черноморец, 19 марта 2023

Ингулец - Черноморец: смотреть онлайн, прямая видео трансляция

фото - УПЛ

Новина українською

Ингулец выдал свою лучшую серию за все время выступлений в высшем дивизионе – выиграл четыре матча подряд. Черноморец не проиграет уже три игры. То есть обе команды на подъеме и обе стараются максимально себя обезопасить от вылета из элиты. А это залог интересной игры. Кто в конце концов победит, смотрите в 13:00 на канале Setanta Sports+.

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19 марта. Петрово. Стадион Ингулец

Ингулец 13:00 Черноморец

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В статье: Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово) смотреть онлайн
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