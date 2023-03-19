Ингулец - Черноморец: смотреть онлайн, прямая видео трансляция

Ингулец выдал свою лучшую серию за все время выступлений в высшем дивизионе – выиграл четыре матча подряд. Черноморец не проиграет уже три игры. То есть обе команды на подъеме и обе стараются максимально себя обезопасить от вылета из элиты. А это залог интересной игры. Кто в конце концов победит, смотрите в 13:00 на канале Setanta Sports+.

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19 марта. Петрово. Стадион Ингулец

Ингулец 13:00 Черноморец

Трансляция матча В эфире Дивитись онлайн Інгулець - Чорноморець Смотреть трансляцию

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