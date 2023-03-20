Стало известно, кто будет готовить Рух к ближайшим матчам

Наставник "Руха" U-19 Виталий Пономарев будет готовить первую команду львовян к ближайшим матчам. Об этом сообщает Sport Arena.

Накануне львовский клуб прекратил сотрудничество с главным тренером Леонидом Кучуком.

Напомним, львовяне уверенно лидирует в молодежном первенстве Украины. Ранее команда под руководством Пономарева дошла до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, уступив на этой стадии "Милану" (0:1).

"Рух" занимает 14-е место в УПЛ, имея в своем активе 17 очков. В следующей матче желто-черные сыграют с "Зарей" 2 апреля.