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Стало известно, кто будет готовить Рух к ближайшим матчам
Накануне клуб остался без главного тренера
Фото: ФК Рух
Наставник "Руха" U-19 Виталий Пономарев будет готовить первую команду львовян к ближайшим матчам. Об этом сообщает Sport Arena.
Накануне львовский клуб прекратил сотрудничество с главным тренером Леонидом Кучуком.
Напомним, львовяне уверенно лидирует в молодежном первенстве Украины. Ранее команда под руководством Пономарева дошла до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, уступив на этой стадии "Милану" (0:1).
"Рух" занимает 14-е место в УПЛ, имея в своем активе 17 очков. В следующей матче желто-черные сыграют с "Зарей" 2 апреля.
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