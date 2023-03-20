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Стало известно, кто будет готовить Рух к ближайшим матчам

Премьер-лига
(3 голосов)

Накануне клуб остался без главного тренера

Стало известно, кто будет готовить Рух к ближайшим матчам

Фото: ФК Рух

Новина українською

Наставник "Руха" U-19 Виталий Пономарев будет готовить первую команду львовян к ближайшим матчам. Об этом сообщает Sport Arena.

Накануне львовский клуб прекратил сотрудничество с главным тренером Леонидом Кучуком.

Напомним, львовяне уверенно лидирует в молодежном первенстве Украины. Ранее команда под руководством Пономарева дошла до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, уступив на этой стадии "Милану" (0:1).

"Рух" занимает 14-е место в УПЛ, имея в своем активе 17 очков. В следующей матче желто-черные сыграют с "Зарей" 2 апреля.

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В статье: Рух (Львов) Рух U19 (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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Байкал (Lviv)
20.03.2023 в 14:31
Невже. Оце так новина . Саме більше то здивувався Дедишин
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Cassid (Kiev)
20.03.2023 в 15:27
Не, ну я думал, что Ротань.
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