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Президент Зари пообещал команде хорошие премиальные за победу над Динамо - СМИ
Дополнительная мотивация
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал об обещанных премиальных футболистам "Зари" за победу над "Динамо" (1:0). Журналист не стал называть конкретные суммы.
"После этого матча Евгений Геллер вроде бы пообещал команде хорошие премиальные. Но вы знаете, что такое хорошие премиальные в "Заре"?
Это то, что дают в "Александрии" за каждую победу, к примеру. То есть "Александрия" за победу над "Минаем" получила бы столько, сколько, я надеюсь, получат футболисты луганского клуба.
У "Зари" премия вообще за два матча в сезон может быть – за "Динамо" и "Шахтер". Сейчас, возможно, еще за "Днепр-1", потому что мы понимаем определенные отношения между инвесторами этих клубов", – сказал Спиваковский.
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