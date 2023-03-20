Президент Зари пообещал команде хорошие премиальные за победу над Динамо - СМИ

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал об обещанных премиальных футболистам "Зари" за победу над "Динамо" (1:0). Журналист не стал называть конкретные суммы.

"После этого матча Евгений Геллер вроде бы пообещал команде хорошие премиальные. Но вы знаете, что такое хорошие премиальные в "Заре"?

Это то, что дают в "Александрии" за каждую победу, к примеру. То есть "Александрия" за победу над "Минаем" получила бы столько, сколько, я надеюсь, получат футболисты луганского клуба.

У "Зари" премия вообще за два матча в сезон может быть – за "Динамо" и "Шахтер". Сейчас, возможно, еще за "Днепр-1", потому что мы понимаем определенные отношения между инвесторами этих клубов", – сказал Спиваковский.