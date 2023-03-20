  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент Зари пообещал команде хорошие премиальные за победу над Динамо - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Зари пообещал команде хорошие премиальные за победу над Динамо - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Дополнительная мотивация

Президент Зари пообещал команде хорошие премиальные за победу над Динамо - СМИ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал об обещанных премиальных футболистам "Зари" за победу над "Динамо" (1:0). Журналист не стал называть конкретные суммы.

"После этого матча Евгений Геллер вроде бы пообещал команде хорошие премиальные. Но вы знаете, что такое хорошие премиальные в "Заре"?

Это то, что дают в "Александрии" за каждую победу, к примеру. То есть "Александрия" за победу над "Минаем" получила бы столько, сколько, я надеюсь, получат футболисты луганского клуба.

У "Зари" премия вообще за два матча в сезон может быть – за "Динамо" и "Шахтер". Сейчас, возможно, еще за "Днепр-1", потому что мы понимаем определенные отношения между инвесторами этих клубов", – сказал Спиваковский.

Читайте такжеДинамо может досрочно вернуть Бражко из Зари - СМИ
По теме
yellow-arrow
Ох, нелегкая это работа… Акценты зрителя на играх 18-го тура УПЛ
yellow-arrow
Что происходит с Динамо, Мудрик на крючке у троллей, экстра класс Цыганкова. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Журналист намекнул на еще одну тренерскую отставку в УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) ТаТоТаке Михаил Спиваковский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде